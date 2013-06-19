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货币新闻 | 2013年 6月 19日 星期三 15:08 BJT

《英国金融焦点》财政大臣欧思邦将公布关于莱斯银行和RBS的详细计划

**苏格兰皇家银行前途未卜**

苏格兰皇家银行(RBS)执行长Stephen Hester上周离职后，该行的未来变得不那么明朗。

尽管英国首相卡梅伦上个月称，对RBS股价下跌“的看法持开放态度”，但该行股价仍远低于能让政府收支平衡的水平，纳税人现在还蒙受损失。

工党的财政事务发言人Ed Balls称，对RBS的处理有可能变成出于选举目的而低价出售的情况。

英国议会银行准则委员会(Parliamentary Commission on Banking Standards)也称，欧思邦应立即考虑处理RBS的替代方案。

一些委员曾建议把RBS的有毒贷款剥离到“坏账银行”，剩下的“优质银行”能更好地向英国企业和家庭放贷。

金恩在周三晚间将在月底卸任之前发表最后一次讲话。

经济分析师称，金恩的讲话可能会聚焦于加强银行监管的必要性，而不会像去年那样宣布支持经济的新计划。(完) (编译 梁睿雪/兰秀娟/王丽鑫； 审校 杜明霞/张涛)

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