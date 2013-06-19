《英国金融焦点》财政大臣欧思邦将公布关于莱斯银行和RBS的详细计划

欧洲汇市：英镑守住阵脚，在退欧谈判正式启动前夕保持稳定
路透伦敦3月28日 - 英镑周二限于窄幅区间交投，兑美元的表现优于其他主要货币，明显未受到英国即将正式启动退欧谈判的影响。
**苏格兰皇家银行前途未卜**
苏格兰皇家银行(RBS)执行长Stephen Hester上周离职后，该行的未来变得不那么明朗。
尽管英国首相卡梅伦上个月称，对RBS股价下跌“的看法持开放态度”，但该行股价仍远低于能让政府收支平衡的水平，纳税人现在还蒙受损失。
工党的财政事务发言人Ed Balls称，对RBS的处理有可能变成出于选举目的而低价出售的情况。
英国议会银行准则委员会(Parliamentary Commission on Banking Standards)也称，欧思邦应立即考虑处理RBS的替代方案。
一些委员曾建议把RBS的有毒贷款剥离到“坏账银行”，剩下的“优质银行”能更好地向英国企业和家庭放贷。
金恩在周三晚间将在月底卸任之前发表最后一次讲话。
经济分析师称，金恩的讲话可能会聚焦于加强银行监管的必要性，而不会像去年那样宣布支持经济的新计划。(完) (编译 梁睿雪/兰秀娟/王丽鑫； 审校 杜明霞/张涛)
路透伦敦3月28日 - 英镑周二限于窄幅区间交投，兑美元的表现优于其他主要货币，明显未受到英国即将正式启动退欧谈判的影响。
该发言人称，香港的渣打私人银行业务董事总经理Teresa Lee及其团队中约10名客户关系经理将离职；此前《亚洲私人银行家》(Asian Private Banker)最先报导了此事进展。
* 人民币随中间价小幅收跌 * 月末客盘购汇需求仍相对较多 * 美指疲弱缓解人民币贬值压力 * CFETS指数创出记录新低 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京3月28日 - 人民币兑美元即期周二小幅收跌，暂时脱离一个 月高点。交易员称，虽然美元指数持续偏弱，人民币贬值压力继续缓解，但月末客盘购汇需 求仍相对较多，大行继续适度提供美元流动性，确保汇价不偏离中间价太远。由于日内有效 波动不大，有机构参与倒量放大成交。 他们并指出，受非美货币反弹而人民币中间价升幅有限，使得人民币汇率CFETS指数继 续回落，并创出记录新低；若美元持续偏弱，CFETS指数偏弱状况料延续。 “美元跌，人民币汇率指数还在贬值，主要是因为购汇比较多。”一中资行交易员称， “进入3月许多企业业务谈的差不多了资金就该出去了。” 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微 跌0.16%至92.68；SDR篮子指数微跌至94.63，BIS篮子指数跌至93.73，三个指数均创出有该 指数以