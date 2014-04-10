《综述》英国房价持续攀升，但英央行不为所动

路透伦敦4月10日 - 英国3月房价和房屋销售继续攀升，反映经济意外快速复苏，但英国央行不为所动，仍保持利率在纪录低位，保持量化宽松规模不变。

一项备受关注的英国皇家特许测量师学会(RICS)的月度调查显示，3月房价加速上涨，房屋销售触及六年高位。

RICS呼吁建筑商增加新屋建设，以满足爆棚的需求。受访人士对未来五年房价年增幅的预估增长了近一倍。

英国央行表示，对楼市过热的风险‘保持警惕’，一旦出现价格失控的苗头，将加以应对，首先是直接收紧抵押贷款条件，而不是升息。

央行担心过快升息可能损及经济复苏。英国央行曾暗示，由于通胀目前低于目标水准，并不急于收紧货币政策。

英国央行周四宣布保持指标利率在0.5%不变，并表示将保持3,750亿英镑的量化宽松计划规模不变。

分析师称，央行是否升息的决定性因素可能是薪资，目前薪资仅显示出缓慢增长的迹象。

“薪资是促使央行采取利率行动的主要诱因。我认为央行有多种应对房价上涨的工具，”加拿大丰业银行的经济学家Alan Clarke表示。

利率处于纪录低位，低失业率以及政府的购房支持机制合力提振英国楼市。

外籍人士对伦敦地产的买兴，以及供应短缺也是房价攀升的原因之一。尽管政府在明年大选前采取措施加以应对，但仍有不少人因高房价而丧失了购房能力。

RICS称，上个月经季节调整的主要房价差值指标升至正57，2月修正为正47，此次上升使得差值接近11月的正58，此为2002年6月以来最高水准。3月数据优于路透调查所有分析师的预估。分析师平均预估差值为正44。

英国各地的房价3月都在上涨，其中伦敦和东南部涨幅最大。

由于需求超出供应，RICS调查的受访者预计全国房价在未来五年的年增幅为5.9%，较去年同期调查时预估的3.1%提高近一倍。

、“为保证楼市有效运作，我们急需增加人们想购房、想居住地区的房屋供应，”RICS的首席经济学家Simon Rubinsohn表示。

“在供应改善前，房价可能继续攀升，这将导致很多首次购房者拥有自己房屋的愿望变得更加渺茫。”

**政府出台购房优惠计划**

英国政府寻求通过购房援助计划，向新建屋购房人提供房屋净值贷款来解决供应问题。政府上月宣布，将延长该计划执行时间至2019年底。

但部分人士担心，诸如为高风险抵押贷款提供担保等政府的其他购房支持计划可能进一步推高房价。

毋庸置疑，对楼市过热的担忧促使英国央行今年年初将融资换贷款计划(FLS)的关注焦点从抵押贷款转移至企业借贷。