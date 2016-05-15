英国经济：CBI下调今明两年增长预测，因公投疑云打击投资

英国央行周四将2016年经济成长预测下调至2.0%，2017年下调至2.3%，并表示若英国脱欧，经济放缓可能更加严重，甚至有可能短暂陷入衰退。

Chartered Institute for Personnel and Development(CIPD)称，企业预计未来12个月加薪1.7%，低于长期均值，但高于2月时的两年低位1.2%。

“英国生产率‘减速’进入第八年，这持续限制雇主加薪的空间...调查预示这种情况近期内不会改变，”CIPD首席经济学家Mark Beatson称。

英国零售业联盟(BRC)周一公布的报告中称，商店顾客数量较上年同期下降4.7%，为两年来最大降幅。气温低是一个原因。

“脱欧公投前这段时间失业和经济不确定性上升，无疑对消费者活动有负面影响，”市场调查公司Springboard的一名主管Diane Wehrle称，该公司为BRC提供数据。(完) (编译 李春喜/王丽鑫；审校 许娜/徐文焰)