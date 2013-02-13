英国经济: 央行上调通胀预期,且推后通胀回落至目标水平的时间预期

路透伦敦2月13日 - 英国央行周三表示,通胀将在较长时间内保持在较高水平,且央行总裁金恩谨慎指出,通过增加购债规模来提振疲弱经济复苏的成效可能有限.

英国央行在季度通胀报告中指出,未来三年,经济将"缓慢但持续地复苏",在2015年之前,经济产出不可能超过金融危机前高峰时期的水平.

英国央行预计,未来两年,通胀可能保持在2.3%左右的水平,远高于11月做出的1.8%的预期.

央行还将通胀回落至目标水平的时间预期推后至2016年初,较11月的预期晚了18个月.央行还预计,通胀将在今年第三季触及约3.2%的峰值.

金恩在报告发布后举行的记者会上表示,央行不会通过收紧政策来使通胀回落至目标水平,因为这么做可能损及正在缓慢复苏的英国经济.(完)