英国经济: 央行上调通胀预期,且推后通胀回落至目标水平的时间预期

标题新闻：摩根大通调查显示投资者增加对较长期美债看空押注，因指标公债收益率降至2月以来最低
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦2月13日 - 英国央行周三表示,通胀将在较长时间内保持在较高水平,且央行总裁金恩谨慎指出,通过增加购债规模来提振疲弱经济复苏的成效可能有限.
英国央行在季度通胀报告中指出,未来三年,经济将"缓慢但持续地复苏",在2015年之前,经济产出不可能超过金融危机前高峰时期的水平.
英国央行预计,未来两年,通胀可能保持在2.3%左右的水平,远高于11月做出的1.8%的预期.
央行还将通胀回落至目标水平的时间预期推后至2016年初,较11月的预期晚了18个月.央行还预计,通胀将在今年第三季触及约3.2%的峰值.
金恩在报告发布后举行的记者会上表示,央行不会通过收紧政策来使通胀回落至目标水平,因为这么做可能损及正在缓慢复苏的英国经济.(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月4日 - 钻井公司Seadrill周二警告，其股票价值或消失殆尽，公司所发债券也将受到打击，因其正在准备可能的破产程序，以便重组140亿美元的负债。
多数消息人士称，东芝未明确要求提供多少贷款。不过，一名消息人士称，新贷款可能在3,000亿日圆(27亿美元)左右。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)