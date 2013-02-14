《英国经济焦点》央行季度报告预测经济成长料迟缓且通胀将居高不下

自从金融危机以来,英国央行通胀报告常常上修通胀预估,下修成长预估.

通胀率自2009年12月以来从未低于2%,而且英国央行常不把短期的物价冲击考虑在内.

周三的报告显示,央行对于压低通胀眼光放得更长,准备容忍几年大学学费和能源基础设施收费上涨的情况.

这让部分金融市场人士感到灰心,英镑和公债价格下跌,英镑加权贸易指数跌至15个月低点.

"市场对英镑的信心本来已经很弱.央行总裁承认通胀目标将在持续提振经济的过程中暂时被忽略,这更是让英镑雪上加霜." Cambridge Mercantile交易主管Jason Conibear说.(完)