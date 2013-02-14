《英国经济焦点》央行季度报告预测经济成长料迟缓且通胀将居高不下

美国热股：花旗寻求保险业务合作伙伴，股价盘初小涨
路透3月28日 - 消息人士告诉路透，花旗将向希望在该行的亚太市场出售一般保险产品的全球保险商寻求报价，该交易至少价值5亿美元。
自从金融危机以来,英国央行通胀报告常常上修通胀预估,下修成长预估.
通胀率自2009年12月以来从未低于2%,而且英国央行常不把短期的物价冲击考虑在内.
周三的报告显示,央行对于压低通胀眼光放得更长,准备容忍几年大学学费和能源基础设施收费上涨的情况.
这让部分金融市场人士感到灰心,英镑和公债价格下跌,英镑加权贸易指数跌至15个月低点.
"市场对英镑的信心本来已经很弱.央行总裁承认通胀目标将在持续提振经济的过程中暂时被忽略,这更是让英镑雪上加霜." Cambridge Mercantile交易主管Jason Conibear说.(完)
路透3月28日 - 消息人士告诉路透，花旗将向希望在该行的亚太市场出售一般保险产品的全球保险商寻求报价，该交易至少价值5亿美元。
路透3月28日 - 福特汽车周二上午稍晚预计宣布在美国工厂的新投资和增加岗位计划。 福特汽车股价周二美股盘初上扬0.44%，报11.51美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 r +0.6 r +2.0 r 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f