《英国经济焦点》借贷与房价上涨推动经济复苏，但为持续增长埋下隐患

**前景向好**

英国增长前景向好的第三个也是更为有利的理由在于，今年8月是金融市场多年来首次不用受到欧元区解体的威胁。

“没有这些强大负面因素的影响，加上宽松政策带来的部分有利因素，驱动了这一增长，”目前任职于加拿大皇家银行的前英国央行分析师Jens Larsen表示，“整体而言，有理由表示乐观。”

Larsen预计低息信贷和消费者需求增长将带动企业扩大投资，但他也承认，目前这还只是“一厢情愿”。

Larsen补充说，通胀压力可能继续受到抑制，尤其是因为英国就业市场持续存在闲置劳动力。一项行业调查显示，有100万英国人的工作合同为缺乏保证的“零工时”合同，这个数字是官方估计人数的四倍。

但是英国央行还将面临棘手的平衡工作，以确保市场不会因为经济出现增长迹象而呼吁其从0.5%的历史利率低点升息。

为此，英国央行总裁卡尼预计将在本周稍晚宣布前所未见的长期利率指导，他要么承诺在某一段时期内保持利率不变，要么将升息与失业率下滑挂勾。

“如果经济增长起伏不定，复苏的可持续性也不确定，这当然凸显了为什么要出台前瞻性指导，”Larsen称。