《英国经济焦点》借贷与房价上涨推动经济复苏，但为持续增长埋下隐患

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
**前景向好**
英国增长前景向好的第三个也是更为有利的理由在于，今年8月是金融市场多年来首次不用受到欧元区解体的威胁。
“没有这些强大负面因素的影响，加上宽松政策带来的部分有利因素，驱动了这一增长，”目前任职于加拿大皇家银行的前英国央行分析师Jens Larsen表示，“整体而言，有理由表示乐观。”
Larsen预计低息信贷和消费者需求增长将带动企业扩大投资，但他也承认，目前这还只是“一厢情愿”。
Larsen补充说，通胀压力可能继续受到抑制，尤其是因为英国就业市场持续存在闲置劳动力。一项行业调查显示，有100万英国人的工作合同为缺乏保证的“零工时”合同，这个数字是官方估计人数的四倍。
但是英国央行还将面临棘手的平衡工作，以确保市场不会因为经济出现增长迹象而呼吁其从0.5%的历史利率低点升息。
为此，英国央行总裁卡尼预计将在本周稍晚宣布前所未见的长期利率指导，他要么承诺在某一段时期内保持利率不变，要么将升息与失业率下滑挂勾。
“如果经济增长起伏不定，复苏的可持续性也不确定，这当然凸显了为什么要出台前瞻性指导，”Larsen称。
“如果你相信它，最不希望见到的就是利率预期大幅升高。”(完) (编译 朱晓军；审校 戴素萍)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。