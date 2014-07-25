英国经济：第二季GDP料保持前季增速，经济规模有望恢复危机前水平

路透伦敦7月25日 - 英国周五将公布的数据料显示，该国经济终于迈过一个里程碑，超过六年前金融危机爆发以前的规模。

路透调查显示，分析师预计英国第二季国内生产总值(GDP)料保持第一季的强劲增速，扩张0.8%。

GDP料较上年同期增长3.1%，为2007年末以来最快速度。

这将意味着GDP将终于回到2008年第一季水平的上方。当时全球银行业问题迅速演变为重创全世界经济的危机。

2008-2009年滑入衰退后，英国经济基本原地踏步。不过该国经济去年恢复活力，国际货币基金组织(IMF)周四称，该国2014年的经济增长率料为3.2%，成为七国集团(G7)中增速最快的国家。

经济复苏的速度令英国央行警觉，今年可能需要升息，不过央行决策官员预计2014年余下时间增长可能略放慢，并担心薪资增长疲软。

“英国经济开始恢复正常是个好消息。升息可能随之而来，”英国央行总裁卡尼周三称。

“但我们都不应忘记，英国经济仍然身负异常沉重的压力。”

尽管分析师预计第二季GDP增长0.8%，但也有可能达不到这一速度，因当季还有一些数据不尽人意，如工业生产和建筑业数据。

政府10个月后将面临大选，不太可能把外界的很大注意力吸引到经济正恢复衰退前规模上来。

其他弥补回危机时减少的产出速度比英国要快得多。德国在2010年迈过这一关，法国和美国随后在2011年恢复。

据英国独立预算预测人士，英国人均GDP料在2017年才会恢复危机前水平，反映出人口增长和2008年以来生产率持续低迷。