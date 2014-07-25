英国经济：第二季GDP料保持前季增速，经济规模有望恢复危机前水平

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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路透伦敦7月25日 - 英国周五将公布的数据料显示，该国经济终于迈过一个里程碑，超过六年前金融危机爆发以前的规模。
路透调查显示，分析师预计英国第二季国内生产总值(GDP)料保持第一季的强劲增速，扩张0.8%。
GDP料较上年同期增长3.1%，为2007年末以来最快速度。
这将意味着GDP将终于回到2008年第一季水平的上方。当时全球银行业问题迅速演变为重创全世界经济的危机。
2008-2009年滑入衰退后，英国经济基本原地踏步。不过该国经济去年恢复活力，国际货币基金组织(IMF)周四称，该国2014年的经济增长率料为3.2%，成为七国集团(G7)中增速最快的国家。
经济复苏的速度令英国央行警觉，今年可能需要升息，不过央行决策官员预计2014年余下时间增长可能略放慢，并担心薪资增长疲软。
“英国经济开始恢复正常是个好消息。升息可能随之而来，”英国央行总裁卡尼周三称。
“但我们都不应忘记，英国经济仍然身负异常沉重的压力。”
尽管分析师预计第二季GDP增长0.8%，但也有可能达不到这一速度，因当季还有一些数据不尽人意，如工业生产和建筑业数据。
政府10个月后将面临大选，不太可能把外界的很大注意力吸引到经济正恢复衰退前规模上来。
其他弥补回危机时减少的产出速度比英国要快得多。德国在2010年迈过这一关，法国和美国随后在2011年恢复。
据英国独立预算预测人士，英国人均GDP料在2017年才会恢复危机前水平，反映出人口增长和2008年以来生产率持续低迷。
英国复苏进程较慢，部分归因于银行业的庞大规模，该部门在危机中受到严重打击。不过政府批评人士称，这也是因为财政大臣欧思邦为了减少预算赤字而选择大力压缩公共支出。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
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路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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