表格：英国第四季GDP确认为较前季上升0.5%，较上年同期增长2.7%

标题新闻：菲律宾任命Nestor Espenilla担任下一届央行总裁，任期六年--内阁部长
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实质GDP数值如下(经季节调整,基期2009年=100,括弧内为先前估计值):
2014年第四季 2014年第三季 第四季预测值
较前季% 0.5 (0.5) 0.7 (0.7) 0.5
较上年同期% 2.7 (2.7) 2.5 (2.6) 2.7
产出数据
较前季(%) 较上年同期(%)
农业 1.6 (1.3) 3.1 (2.1)
工业生产
矿业/采掘(含石油) 0.5 (-0.6) -2.2 (-2.2)
制造业 0.2 (0.1) 2.4 (2.0)
电力,燃气,水 -2.7 (-2.8) -4.3 (-3.3)
供水,排污 0.5 (1.2) -3.4 (-2.1)
总生产 0.1 (-0.1) 0.8 (0.7)
建筑业 -2.1 (-1.8) 4.7 (3.5)
物流,旅店,餐饮 1.3 (1.3) 5.0 (4.7)
交通通讯 1.3 (1.1) 4.9 (4.5)
商业,服务和金融 0.9 (0.9) 3.7 (4.0)
政府及其它服务 0.0 (0.0) 1.0 (1.0)
服务业总计 0.8 (0.8) 3.3 (3.3) (完) (编译 李爽；审校 王丽鑫)
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路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。
路透伦敦5月8日 - 低评级的南欧国家政府借款成本周一上升，中间派候选人马克龙赢得法国大选后，投资者揣测这将强化欧元区紧缩货币政策立场的理由。