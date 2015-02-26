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债券 | 2015年 2月 26日 星期四 17:41 BJT

表格：英国第四季GDP确认为较前季上升0.5%，较上年同期增长2.7%

实质GDP数值如下(经季节调整,基期2009年=100,括弧内为先前估计值):

2014年第四季 2014年第三季 第四季预测值

较前季% 0.5 (0.5) 0.7 (0.7) 0.5

较上年同期% 2.7 (2.7) 2.5 (2.6) 2.7

产出数据

较前季(%) 较上年同期(%)

农业 1.6 (1.3) 3.1 (2.1)

工业生产

矿业/采掘(含石油) 0.5 (-0.6) -2.2 (-2.2)

制造业 0.2 (0.1) 2.4 (2.0)

电力,燃气,水 -2.7 (-2.8) -4.3 (-3.3)

供水,排污 0.5 (1.2) -3.4 (-2.1)

总生产 0.1 (-0.1) 0.8 (0.7)

建筑业 -2.1 (-1.8) 4.7 (3.5)

物流,旅店,餐饮 1.3 (1.3) 5.0 (4.7)

交通通讯 1.3 (1.1) 4.9 (4.5)

商业,服务和金融 0.9 (0.9) 3.7 (4.0)

政府及其它服务 0.0 (0.0) 1.0 (1.0)

服务业总计 0.8 (0.8) 3.3 (3.3) (完) (编译 李爽；审校 王丽鑫)
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