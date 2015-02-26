表格：英国第四季GDP确认为较前季上升0.5%，较上年同期增长2.7%

中国债券：上证所拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围--消息

路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。