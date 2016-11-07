英国经济：截至10月的三个月，企业活动增强--CBI

路透伦敦11月6日 - 英国工业联盟(CBI)周日表示，在截至10月的三个月，英国企业活动增强。

CBI称，10月衡量企业产出三个月变化的月度成长指标，从9月所及的六个月低点正3升至正8。

“受英镑走软支撑，制造业出口高企，消费者继续在商业街购物，不过服务业企业活动更加温和，”CBI首席分析师Rain Newton-Smith表示。

但是，CBI称未来情况可能更加艰难，因围绕英国脱欧条款的不确定性已经导致计划内投资“大幅下降”。

“尽管今年余下时间仍将有力增长，但我们预计不确定性...将削弱2017年企业投资，而且通胀上升将打压家庭支出，”Newton-Smith说。

CBI调查显示，10月前瞻指数从9月触及的一年高位正22降至正13，但仍高于长期均值。(完)