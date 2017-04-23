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货币新闻 | 2017年 4月 24日 星期一 07:22 BJT

英国经济：第一季消费者信心恶化，受通胀上升影响--德勤

路透伦敦4月24日 - 德勤(众信, Deloitte Touche)周一公布的调查显示，因通胀上升，英国第一季消费者信心减弱，进一步表明通胀上升导致主要经济引擎降温。

德勤季度调查显示，2017年第一季英国消费者信心指数从2016年第四季的负6降至负7。

“自从去年夏季退欧公投以来，消费者支出表现不错，但随着通胀上升，而且名义薪资增长开始放缓，消费者的可支配收入受到影响，”德勤分析师Ian Stewart表示。(完) (编译 杜明霞；审校 白云)
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