英国经济：第一季消费者信心恶化，受通胀上升影响--德勤

金砖国家：5月23日股汇市收盘纵览
路透5月24日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月23日(周二)走势纵览。
路透伦敦4月24日 - 德勤(众信, Deloitte Touche)周一公布的调查显示，因通胀上升，英国第一季消费者信心减弱，进一步表明通胀上升导致主要经济引擎降温。
德勤季度调查显示，2017年第一季英国消费者信心指数从2016年第四季的负6降至负7。
“自从去年夏季退欧公投以来，消费者支出表现不错，但随着通胀上升，而且名义薪资增长开始放缓，消费者的可支配收入受到影响，”德勤分析师Ian Stewart表示。(完) (编译 杜明霞；审校 白云)
路透5月24日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月23日(周二)走势纵览。
2320GMT * 欧元/日圆盘初上涨0.1%，开盘略下滑 * 今日无重大数据，料区间交投 * 动能分析显示中性，5日、10日和20日移动均线上行，呈多头格局 * 若收在位于123.70的20日移动均线下方，则威胁到上行趋势 * 纽约盘124.60/125.27分别为首道支撑/阻力位 (完) (编译 张荻； 审校 孙国玉)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月24日(三) 0130 澳洲建筑完工(较前季) 第一季 -0.2% -0.2% 0600 德国Gfk消费者信心指数 6月 10.2 10.2 0715 瑞士工业订单(较上年同期) 第一季 -- -3.3% 0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 4月初值 -- 顺差41.4 1100 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 398.8 抵押贷款再融资指数 -- 1,269.1