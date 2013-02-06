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债券 | 2013年 2月 7日 星期四 02:38 BJT

标题新闻: 本财年英国政府借款额将增多,撙节计划将造成120万份公共部门职位减少--IFS

注:IFS为Institute for Fiscal Studies缩写

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选

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