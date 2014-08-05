英国数据：7月零售物价同比下跌1.9%，创2006年来最大降幅-BRC

快讯提示：美国纽约联邦储备银行4月制造业指数为+5.20，创11月来最低
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路透伦敦8月6日 - 英国零售业联盟(BRC)周三表示，7月英国零售物价创七年半前有记录以来最大降幅，且第15个月下滑。
BRC公布，7月零售价格较上年同期下跌1.9%，创2006年12月开始编制开数据以来最大降幅。6月为下跌1.8%。
食品价格仅上涨0.3%，为有记录来最小涨幅，6月为上升0.6%。BRC表示，杂货店的折扣很大且范围很广。
BRC称，家具、电器和园艺工具价格降幅加大。
“在商品市场持稳、英镑走强令进口成本下降以及零售支出摇摆不定的背景下，当前的物价下滑幅度料将持续，”BRC秘书长Helen Dickinson称。
英国国家统计局上月公布的数据显示，英国6月CPI较上年同期上升1.9% ，略低于英国央行2%的目标，不过分析师称上涨是由一次性因素推动的。(完)
(编译 杜明霞；审校 张荻)
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