调查：英国经济未来几季经济增速将领跑G7国家

路透伦敦3月12日 -周三公布的路透调查显示，分析师认为未来几季当中，英国经济成长速度将超越其他七国集团(G7)成员，但英国央行为避免扼杀经济复苏，预计在明年之前都不会升息。

本周进行的调查访问超过50位分析师，他们预估一直到2015年9月，英国国内生产总值(GDP)每季将成长0.6%。

如果这样的预期成真，那么到6月底时英国经济规模将重返危机前水平，而且是G7国家中成长速度最快的成员国。

“英国经济题材仍然非常正面，企业调查表明经济活动强劲，信心指标也强力反弹，信贷成长增强且资产价格上升。”ING分析师James Knightley说。

英国经济今年料将扩张2.7%，2015年和2016年料为成长2.4%，这些预估值与经济合作暨发展组织(OECD)周二发布的数据类似。

而英国主要贸易伙伴欧元区今年成长率料仅为1.1%，明年为1.4%，如果情况急转直下，将对英国成长构成风险。

季度成长预估值和2月调查时相同，尽管前景乐观，本次最新调查结果仍认为英国央行升息时点要到明年才有可能--届时即使升息也只有调高25个基点。

调查认为，英国央行料在2015年第二季将指标利率调升至0.75%，第三季再调升25个基点。

46位受访分析师中虽仅有四位预期今年会升息。但分析师认为2015年底之前银行利率上调的机率的预估中值为80%，2016年底时已调高的机率为95%。(完)

(编译 李婷仪 审校 石冠兰)

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