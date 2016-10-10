焦点：英国经济失去动能 因企业投资萎缩--调查

路透伦敦10月10日 - 英国经济似乎正在失去动能。主要企业调查显示，服务业活动明显放缓，且在英国公投退出欧盟之后，企业对于前途感到不安。

虽然英国经济在6月公投退欧之后的表现优于多数分析师的预期--主要得益于乐观的消费者，但周一的调查将凸显人们对于英国长期前景的担忧。

英国商会(BCC)在其季度经济调查中表示，企业投资和信心在第三季触及四年低点。这次调查了7,000家企业，为历来数量最多的一次。

另外，德勤(Deloitte Touche)报告称，主要英国企业的财务长(CFO)表示企业信心在公投退欧后下挫，随后只有部分回升。

投资者越来越担忧英国将失去以前作为欧盟成员国时所享有的许多优先贸易条款，即所谓的“硬退欧”。这种担忧打压英镑兑美元上周暴跌至31年新低。

英国工业联盟(CBI)等机构周六呼吁政府排除“实质最不利”贸易选项的可能性，以促进投资。由于担心政府在退欧协商中会优先对待其他目标，企业投资受到压抑。

尽管英国商会这份调查显示，英镑疲弱提振制造业出口，但也表明服务类企业明显减速。服务业是英国民间部门经济的支柱。

“服务业减缓令人担忧，因其显然是英国经济中占主导地位的产业。服务业已减速至近年低点，”英国商会代理主管Adam Marshall对路透表示。

他补充称，重要的是不要过度解读单一季度的数据，并表示英国公投前经济增长似乎就在减速。

鉴于消费者支出强劲，英镑重启跌势，投资者愈发怀疑英国央行今年是否会再次降息。

不过决策者认为，BCC与德勤的调查结果符合其观点，即经济明年将大幅放缓。

BCC表示，最新调查符合其预估，2017年经济料仅成长1%，为2008-09年衰退以来平均增幅的一半。BCC此次调查进行的时间为8月22日至9月12日。

**投资势头消退**

BCC衡量制造业在工厂和机器设备方面支出以及服务业在人员培训方面投资计划的指标分别降至2012年第三季以来最低--在英国上一次濒临衰退时的水平上下。

“许多企业决定未来几个月先退一步进行评估，然后再考虑投资，”BCC的Marshall说。

“面对不确定性，这或许是合理的反应，不过这样一来，(财政大臣)秋季声明中提推出积极措施以促进企业投资和增强企业信心，就变得更为重要了，”他说。

英国财政大臣哈蒙德上周承诺将保护英国企业免受脱欧谈判过程中的动荡袭扰，但他警告称，对经济的信心可能“有一些起伏”。他将于11月23日发布的秋季声明中陈述其经济政策。

德勤这份调查显示，相比英国退欧公投后不久对CFO所做调查结果，第三季资本支出和聘雇前景有所改善。调查在9月12-26日进行，访问了124家大型企业。

“企业的动物精神在公投后受创，三个月后，英国退欧对英国企业的影响仍然很大，”德勤首席经济学家Ian Stewart表示。

“CFO们仍担心英国退欧的长期影响，其中三分之二认为，这会导致英国企业环境恶化。”

约40%的CFO称，他们预计未来三年减少投资，低于公投后的58%；46%预计聘雇减速，低于上次的66%。

对企业而言，不断上升的通胀明年可能会是另一个问题。

BCC调查显示，预计物价上升的制造业者比例大幅提高，部分原因在于英镑走软。(完)