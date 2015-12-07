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市场报道 | 2015年 12月 7日 星期一 08:54 BJT

英国经济：制造业前景恶化,产出和新订单创六年低位--EEF调查

路透伦敦12月7日 - 周一出炉的一项行业调查显示，英国明年制造业前景恶化，产出和新订单创2009年来低位，发出国内外经济增长放缓的预警。

英国工程雇主联合会(EEF)称，新订单和产出的季度读值降至2009年第三季来最低水平，当时英国经济刚刚摆脱70多年来最严重的衰退。

EEF本项调查没给2016年制造业复苏带来多少希望，此前制造业在今年的头三个月季度未能对英国经济增长做出贡献。

“自从我们发布上份报告以来...围绕全球贸易增长以及发达和新兴市场国家需求力度的担忧愈发严重，”EEF首席经济学家Lee Hopley说。

“回到国内，国内市场带来的支撑作用也远不如最近几年，”她表示。

该报告指出，低油价对为石油行业提供供应和服务的制造商造成打击。

官方制造业数据将于周二出炉，数据料将显示10月制造业产出增长停滞。(完)

(编译 杜明霞；审校 李婷仪)

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