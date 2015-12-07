英国经济：制造业前景恶化,产出和新订单创六年低位--EEF调查

中国金融：将推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设--央行
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
路透伦敦12月7日 - 周一出炉的一项行业调查显示，英国明年制造业前景恶化，产出和新订单创2009年来低位，发出国内外经济增长放缓的预警。
英国工程雇主联合会(EEF)称，新订单和产出的季度读值降至2009年第三季来最低水平，当时英国经济刚刚摆脱70多年来最严重的衰退。
EEF本项调查没给2016年制造业复苏带来多少希望，此前制造业在今年的头三个月季度未能对英国经济增长做出贡献。
“自从我们发布上份报告以来...围绕全球贸易增长以及发达和新兴市场国家需求力度的担忧愈发严重，”EEF首席经济学家Lee Hopley说。
“回到国内，国内市场带来的支撑作用也远不如最近几年，”她表示。
该报告指出，低油价对为石油行业提供供应和服务的制造商造成打击。
官方制造业数据将于周二出炉，数据料将显示10月制造业产出增长停滞。(完)
(编译 杜明霞；审校 李婷仪)
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源 周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
以下为路透中文新闻为您整理的1月16日-20日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。 公开市场操作: --随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对五大行阶段性“定向定时”降准一个百分点，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂。