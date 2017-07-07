焦点：英国5月工业和贸易表现令人失望 经济前景疑虑加深

路透伦敦7月7日 - 英国周五公布的官方数据显示，5月制造业产出意外下滑，受汽车生产下降所累。迈进2017年下半年之际，英国经济前景疑虑加重。

英国国家统计局周五公布，5月制造业产出较前月下降0.2%，抹去4月升幅，也不及路透调查分析师预估的上升0.5%。

工业生产数据亦令人失望，继4月增加0.2%后，英国5月工业生产下滑0.1%。路透调查预估为增加0.4%。

汽车生产对制造业产出数据构成打压。英国5月汽车生产按月减少4.4%，创去年2月以来最大跌幅，与行业数据显示新车注册数量下降形成呼应。

英国在2016年6月公投决定退欧后，最初抵挡住了退欧相关冲击，但经济成长在2017年初放缓。

作为经济增长主要推动力量的消费者开始抑制开支，因英镑在退欧公投后大幅贬值，令通胀快速升高。

有一些迹象显示经济成长在第二季小幅提速，英国央行的部分决策者正考虑实施十年来的首次升息。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯本周曾表示，投资和出口改善将在一定程度上抵消消费者支出放缓，他对此有相当的信心。

不过，英国5月贸易收支数据不佳。统计局数据显示，5月全球商品贸易逆差扩大至118.63亿英镑，高于4月的105.95亿英镑，并且超过路透调查的所有分析师预估。

截至5月的三个月商品出口略有好转，增长3.8%，同期的进口增长2.8%。

企业调查数据令人怀疑这种改善势头未来数月是否能保持下去。

根据Markit/CIPS周一公布的调查，6月英国制造业增长慢于预期，出口订单增长创五个月最慢。

5月工业生产较上年同期下降0.2%，预估为增长0.2%，再次令人失望。制造业产出较上年同期增长0.4%。

英国统计局还公布了5月建筑业产出数据，但远逊于预期。

建筑业产出较前月下滑1.2%，较上年同期下滑0.3%，受基础设施领域下滑影响。路透调查预测分别为增长0.7%和增长1.1%。

截至5月的三个月，建筑业产出较前三个月下滑1.2%，跌幅为2015年10月以来最大。(完)