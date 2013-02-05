英国经济: 智库NIESR下修今明两年成长率,但应无重陷衰退之虞

路透伦敦2月5日 - 英国国家经济社会研究院(NIESR)周二指出,2013年及明年的英国经济成长速度料将比三个月前的估计更加缓慢,但应该能够避免沦入三度经济衰退.

NIESR在季度报告中预估,英国经济2013年成长0.7%,这次是过去100年以来,英国在经济衰退后最缓慢的复苏速度.

NIESR去年11月时原本预估今年成长1.1%.

NIESR首席研究员Simon Kirby指出,英国2012年年底成长疲软,以及欧元区前景低迷,是造成预估下修的主要原因.

NIESR预估2014年英国经济成长率1.5%,低于11月时预估的1.7%.

英国政府官方预估今明两年成长率分别为1.2%及2%.

Kirby指出,英国2012年第四季经济意外呈现萎缩,但今年年初应该能够小幅成长,躲过所谓的三度衰退.

"主要风险并不是第一季是否会出现极微幅萎缩从而符合(经济衰退的)技术定义,而是在于整个2013年是否会陷于停滞,"他向记者表示.

Kirby表示,这个低迷前景不但凸显了政府需要重新思考着重于抑制预算赤字的作法,也显示英国央行在下任总裁卡尼的领导下,应该采取新的货币政策路线.

"即使你担心新政策或许没有那么大的效果,也不能成为不去尝试的理由,"他称.