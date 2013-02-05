英国经济: 智库NIESR下修今明两年成长率,但应无重陷衰退之虞

南非评等：惠誉或将追随标普脚步，将南非评等调降为垃圾级
路透约翰尼斯堡4月7日 - 分析师表示，评级机构惠誉可能追随同业标准普尔的脚步，将南非主权债信评级调降至投资级以下。南非若遭惠誉调降评级，将凸显外界对其政治不确定性的担忧，促使南非资产遭到进一步抛售。
路透伦敦2月5日 - 英国国家经济社会研究院(NIESR)周二指出,2013年及明年的英国经济成长速度料将比三个月前的估计更加缓慢,但应该能够避免沦入三度经济衰退.
NIESR在季度报告中预估,英国经济2013年成长0.7%,这次是过去100年以来,英国在经济衰退后最缓慢的复苏速度.
NIESR去年11月时原本预估今年成长1.1%.
NIESR首席研究员Simon Kirby指出,英国2012年年底成长疲软,以及欧元区前景低迷,是造成预估下修的主要原因.
NIESR预估2014年英国经济成长率1.5%,低于11月时预估的1.7%.
英国政府官方预估今明两年成长率分别为1.2%及2%.
Kirby指出,英国2012年第四季经济意外呈现萎缩,但今年年初应该能够小幅成长,躲过所谓的三度衰退.
"主要风险并不是第一季是否会出现极微幅萎缩从而符合(经济衰退的)技术定义,而是在于整个2013年是否会陷于停滞,"他向记者表示.
Kirby表示,这个低迷前景不但凸显了政府需要重新思考着重于抑制预算赤字的作法,也显示英国央行在下任总裁卡尼的领导下,应该采取新的货币政策路线.
"即使你担心新政策或许没有那么大的效果,也不能成为不去尝试的理由,"他称.
NIESR指出,英国失业人口可能要到2015年才会开始持续减少,人均国内生产总值(GDP)要到2018年才会回到金融危机前的水准.(完) (编译 蔡美珍; 审校 张涛)
路透约翰尼斯堡4月7日 - 分析师表示，评级机构惠誉可能追随同业标准普尔的脚步，将南非主权债信评级调降至投资级以下。南非若遭惠誉调降评级，将凸显外界对其政治不确定性的担忧，促使南非资产遭到进一步抛售。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日) 时间 国家 规模 发行细节 4/10 美国 发售三年期公债 4/10 法国 标售国库券(BTF) 4/11 美国 发售10年期公债 4/11 意大利 标售国库券 4/12 英国 标售票息2.5%的2065年到期公债 4/12 美国 发售30年期公债 4/12 德国 标售10年期联邦债券 4/12 意大利 标售中长期公债 4/13 日本 标售30年期公债 4/13 日本 标售
路透法兰克福4月6日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)周四表示，如果美国经济继续增长，美联储在接近年底时开始缩减其4.5万亿(兆)美元的资产负债表，逐步退出在金融危机期间采用的非常规刺激措施，将是合乎情理的。