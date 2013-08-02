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货币新闻 | 2013年 8月 2日 星期五 08:03 BJT

英国经济：NIESR调升今明两年经济增长率预估，因消费支出增加

路透伦敦8月2日 - 英国国家经济社会研究院(NIESR)周五表示，英国消费者支出增加预示经济今明两年的增长幅度将快于最初预期。

NIESR将今明两年的经济增长率预估分别调升0.3个百分点，至1.2%和1.8%。

英国经济2012年仅微增0.2%，不过今年第一季较前季扩张0.3%，第二季进一步增长0.6%。

“经济增长前景改善的主要原因是消费支出增长前景提升，”NIESR称。

该机构作出的增长预估目前略高于第二季GDP数据出炉前，路透在7月11日访问分析师的平均预测。上述预估亦高于国际货币基金组织(IMF)的最新估值。

不过，NIESR对消费需求的可持续性表示怀疑，指出这一需求的动力来自家庭减少储蓄，而非可支配收入增加。

“虽然消费者支出增长是一个必要因素...但平衡的经济复苏需要来自净贸易额与总固定资产投资的大力扶助。而目前几乎没有出现这种迹象，”NIESR表示。(完)
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