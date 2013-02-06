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债券 | 2013年 2月 7日 星期四 07:40 BJT

英国经济: OECD称若英国经济持续疲弱,英国央行应扩大购债计划

* 若英国经济持续疲弱,英国央行应考虑增加购债--OECD

* OECD秘书长葛利亚认为英国政府无需调整减赤计划

* OECD预计2013年英国经济成长0.9%

路透伦敦2月6日 - 经济合作暨发展组织(OECD)智库周三表示,若英国经济持续呈现疲态,英国央行应准备增加债券购买规模,但政府无需重新考虑其减赤计划.

总部位于巴黎的OECD表示,货币政策应是帮助经济克服短期疲态的主要工具,这一点与国际货币基金组织(IMF)的观点形成对比.

IMF首席经济学家上月表示,英国财政大臣欧思邦应考虑取消一些减支计划,以应对经济持续低迷.

但在经济前景方面,OECD与IMF均持悲观观点.OECD预计,英国今年经济将仅增长0.9%.2012年英国GDP萎缩0.1%.

OECD秘书长葛利亚称,眼下英国央行在继续支持英国经济方面应起到主要作用.

"英国拥有其自己的货币,自己的央行和货币政策.因此只要愿意,其就有能力付出更多努力,"葛利亚在英国财政部由欧思邦主持的记者会上指出.

"整体来说,在当前的经济形势下,若经济持续疲弱,就有必要进一步扩大资产购买计划,"OECD在对英国经济的调查中补充道.

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