英国经济前景趋黯 打乱英国财政节支步调

2006年6月16日在布鲁塞尔拍到的英国与欧盟国旗。路透

* 英国调降经济成长预估;2012年经济料萎缩

* 经济成长停滞,在2015年大选前削弱保守党支持率

* 作为反对党的工党攻击称节支政策失败

* 惠誉称,达不成减债目标会削弱英国政府信誉

路透伦敦12月5日电---英国政府表示,由於经济增速几乎肯定远低於先前预估,一项关键的债务削减目标恐无望实现,英国将忍受更多财政缩减举措.这份惨淡的展望可能会影响首相卡梅伦连任的成功机率.

英国财政大臣欧思邦称,借贷紧缩和全球经济疲势阻碍了英国经济复苏,因此将减少福利性支出,同时将增税和减支措施延长一年,至2018年.

在周三公布的最新半年度预算中,欧思邦称,经济成长疲於预期,意味着他制定的债务削减目标要晚一年实现.

欧思邦曾拿名誉担保将消除英国赤字并降低债务,这个目标无法完成,无疑会让他陷入窘境.

同时,英国能否保住AAA债信评级也将因此受到质疑.评级机构惠誉称,这会损伤英国的信誉.

反对党工党表示,节支措施已然失败,且给英国经济复苏造成破坏.民调显示工党目前的支持率较卡梅伦领导的保守党高出约10点,而距2015年大选还有两年半时间.

但欧思邦表示,在金融危机给"经济造成二战以来最严重的冲击"後,他不会放弃政府的主要经济复苏计划.

"英国目前处於正轨.如果现在调头,将带来灾难性後果,"欧思邦向议会称.

欧思邦表示,英国2013年经济料将增长1.2%,低於3月时预期的2%,并指出数据来自独立的英国预算责任办公室(OBR).

OBR预计,今年英国经济将萎缩0.1%,3月预期为增长0.8%;2014年经济料将增长2%,而此前预期为增长2.7%.

"我们认为经济增长预估下调的可能性更高,尤其是从2014年开始,这给政府的新财政目标带来巨大风险,"IHS Global Insight分析师Howard Archer称.

"这可能会让政府在大选前的那些日子里举步维艰."

虽然OBR周三的预估显示欧思邦无法完成减债目标,但在减赤目标的达成上,不会像许多分析师预期的延误那麽久.

欧思邦在2016/17年度达到结构性预算平衡的首要目标仍朝既定方向发展,而不是预期的会推迟一年实现.

执政的保守党刚上台时,把处理英国预算赤字列为第一要务.2010年大选之前,英国政府赤字创下相当於11.2%的国内生产总值(GDP)的纪录高位.

今年政府借贷预计达1,085亿英镑,相当於GDP的6.9%,低於3月时的预估.

欧思邦说,英国财政赤字在下次大选之前将逐年下降,他说:"赤字还很高,距离让人安心的水准还很遥远.我们不能松懈."

然而,英国的AAA顶级信评不久之後可能有遭降之虞.

惠誉表示,在欧思邦公布2013年预算之後,将全面检视英国的评等.时间大约是在3月.不过惠誉称从周三的消息来看,前途有点无望.

"无法达标损及英国财政框架的可信度,而这是支撑评级的一项重要因素,"惠誉说.

穆迪表示,将把欧思邦的声明列入"我们目前对英国3A评级的分析考量."(完)

--编译 李春喜/许娜/李婷仪;审校 程琳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。