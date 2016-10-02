英国企业预计2016年末产出大增 公投脱欧影响有限--CBI

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透伦敦10月2日 - 一项调查显示，尽管生产在截至9月的三个月内放缓，但英国企业预计今年最后一季将会大幅增长。这再一次证明，该国经济基本上可以应对脱欧的冲击。
英国工业联盟(CBI)周日称，2016年第三季其增长指标降至正3，为3月以来最低。截至8月的三个月为正8。
该指标显示制造业产出增长，因英国脱欧后英镑贬值有助于出口商。不过零售商和消费服务业基本持平，专业服务业等领域小幅下降。
不过对未来三个月的预测跃升至22,为2015年9月以来最高，预计各行业将全面增长。
“企业相信经济活动在秋季将大幅增加。”
周日另外一项调查显示，中小型企业预计未来一年营收增长加快，不过接近四分之一因英国脱欧公投推迟商业决定。
但凯投宏观(Capital Economics)的中小型企业增长追踪指标显示，43%的中小型企业预计未来12个月经济将会恶化，仅24%预计会好转。(完)
(编译 王丽鑫；审校 郑茵)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
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