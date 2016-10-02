英国企业预计2016年末产出大增 公投脱欧影响有限--CBI

路透伦敦10月2日 - 一项调查显示，尽管生产在截至9月的三个月内放缓，但英国企业预计今年最后一季将会大幅增长。这再一次证明，该国经济基本上可以应对脱欧的冲击。

英国工业联盟(CBI)周日称，2016年第三季其增长指标降至正3，为3月以来最低。截至8月的三个月为正8。

该指标显示制造业产出增长，因英国脱欧后英镑贬值有助于出口商。不过零售商和消费服务业基本持平，专业服务业等领域小幅下降。

不过对未来三个月的预测跃升至22,为2015年9月以来最高，预计各行业将全面增长。

“企业相信经济活动在秋季将大幅增加。”

周日另外一项调查显示，中小型企业预计未来一年营收增长加快，不过接近四分之一因英国脱欧公投推迟商业决定。

但凯投宏观(Capital Economics)的中小型企业增长追踪指标显示，43%的中小型企业预计未来12个月经济将会恶化，仅24%预计会好转。(完)