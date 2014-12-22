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市场报道 | 2014年 12月 22日 星期一 11:58 BJT

英国经济：更多企业计划2015年上调薪资，但升幅料有限--CBI

路透伦敦12月22日 - 英国工业联盟(CBI)周一表示，英国企业2015年计划谨慎放松对薪资的控制，不过由于假日薪资和企业养老金成本提高，以及生产率成长疲弱，薪资增幅料有限。

CBI表示，43%的受访企业表示，计划下次薪资调整时上调薪资，与零售物价指数(RPI)升幅相同，12%的企业称将以更高的幅度涨薪。一年前相同的调查显示，这两个比例分别为42%和7%。

“逐渐地，复苏变得更加牢固，计划冻结薪资的企业数量已经大幅减少，我们看到有更多企业具有足够信心来提高薪资水平，”CBI副主管Katja Hall表示。

英国央行正在观察薪资增长，该央行在考虑何时开始升息。金融危机开始以来的多数时间内，英国薪资增幅都滞后于通胀，但最近开始显示出复苏迹象。

英国11月RPI较上年同期上升2.0%。

CBI指出，由于假日薪资计算方式有变化，以及要求雇主将雇员纳入养老金体制的新规，企业预计聘雇成本将增加。(完)

(编译 杜明霞；审校 艾茂林)
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