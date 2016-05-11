调查：退欧风险仍是英国经济增长面临的最大威胁

路透伦敦5月11日 - 路透调查发现，英国经济在未来一年应该会缓慢而平稳地增长，但如果英国公投决定离开欧盟或者对全球经济的担忧加剧，该预测将受到威胁。

本周调查的60位分析师中绝大多数人表示，英国6月23日公投决定脱欧，以及全球经济不确定性是经济增长面临的两大风险。

“毫无疑问，英国可能脱欧对该国前景构成巨大的风险，”德国商业银行的Peter Dixon表示。

“各方均同意，脱欧将会招致短期代价，而在全球不确定性已然很高的情况下，市场几乎肯定会有一些急剧震荡，进而可能影响实体经济中的决策。”

摩根大通在近期民调分析报告中称，“留欧”阵营支持率较“退欧”阵营高出4个百分点，但领先幅度已较2月腰斩。(tmsnrt.rs/1Ke31HF)

调查发现，倘若英国选民决定留在欧盟，那么一直到2017年9月，除了一个季度外，英国经济每季料将增长0.4-0.5%，与4月调查结果基本持平。

调查显示，企业对投资采取“观望”态度，而一旦不确定性消除，公投结束后当季的英国经济增长应该会回升至0.6%。

英国上季经济增长放缓至0.4%，受累于全球经济减速和公投前的不安情绪，但决策者更担忧的可能是，通胀压力仍几乎不见踪影。(完)