调查：退欧风险仍是英国经济增长面临的最大威胁

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透伦敦5月11日 - 路透调查发现，英国经济在未来一年应该会缓慢而平稳地增长，但如果英国公投决定离开欧盟或者对全球经济的担忧加剧，该预测将受到威胁。
本周调查的60位分析师中绝大多数人表示，英国6月23日公投决定脱欧，以及全球经济不确定性是经济增长面临的两大风险。
“毫无疑问，英国可能脱欧对该国前景构成巨大的风险，”德国商业银行的Peter Dixon表示。
“各方均同意，脱欧将会招致短期代价，而在全球不确定性已然很高的情况下，市场几乎肯定会有一些急剧震荡，进而可能影响实体经济中的决策。”
摩根大通在近期民调分析报告中称，“留欧”阵营支持率较“退欧”阵营高出4个百分点，但领先幅度已较2月腰斩。(tmsnrt.rs/1Ke31HF)
调查发现，倘若英国选民决定留在欧盟，那么一直到2017年9月，除了一个季度外，英国经济每季料将增长0.4-0.5%，与4月调查结果基本持平。
调查显示，企业对投资采取“观望”态度，而一旦不确定性消除，公投结束后当季的英国经济增长应该会回升至0.6%。
英国上季经济增长放缓至0.4%，受累于全球经济减速和公投前的不安情绪，但决策者更担忧的可能是，通胀压力仍几乎不见踪影。(完)
(编译 戴素萍/许娜；审校 徐文焰/郑茵)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。