路透调查：多数分析师仍预期英国央行在2016年第一季升息

路透伦敦5月19日 - 一项路透调查显示，英国央行可能在明年初开始收紧政策，受访分析师仍基本预计利率将在第一季从纪录低点上调。

英国指标利率过去六年多以来一直维持在0.5%的低位，过去一周对约50名分析师调查的中值显示，预计首次升息25个基点的时点可能落在明年第一季，与上月调查结果相同。

不过受访者预计4月前升息的机率仅为60%，12名分析师称，对于他们的预测不那么有信心。这12名分析师中有11位表示，升息有可能晚于他们的预期。

“保守党政府上周赢得大选，加上通胀报告显示货币政策委员一点都不急于升息，我们调整了对英国央行的预测，”瑞士信贷的Neville Hill在5月14日的客户报告中称。

Hill目前看法和预估中值相同，不过八名受访分析师仍然预计首次升息会在今年。

调查确定的一件事情是，该行开始行动时步调会非常缓慢。预测中值显示明年年底时指标利率仅会为1.25%，到2017年底时仍处于历史相对低位2.00%。

英国央行希望物价年增幅为2%，但周二公布的数据显示4月物价较上年同期下降0.1%，为1960年以来首次下滑。调查中值显示，最早要到2016年10月才能达到物价目标。

英国经济在1-3月季度增长0.3%，为2012年底以来最低季度增速。