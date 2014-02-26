企业投资与贸易更加活跃 推动英国经济复苏范围更趋广泛

图为位于伦敦的英格兰银行大楼外景。 REUTERS/Luke MacGregor

* 企业投资和贸易帮助推动英国经济复苏

* 第四季GDP确认为较前季上升0.7%

* 英镑上涨

路透伦敦2月26日 -2013年最后一个季度，英国经济的复苏变得更加全面，因受到企业投资和贸易更趋活跃的推动，这将会让英国央行和政府感到振奋。

英国经济自去年开始意外地迅速好转，消费者支出以及房地产市场回暖是主要推动因素。

不过，周三数据暗示，英国的复苏可能更趋均衡，此时距离大选还有一年多一点的时间。

英国国家统计局周三公布，第四季国内生产总值(GDP)较前季增长0.7%，同前值和预估一致。去年英国经济全年增速为金融危机以来最快。

英镑兑美元在数据公布后涨至1.67美元上方的盘中高位。

第四季企业投资较上年同期上涨8.5%，为2012年第一季以来最快增速。家庭支出在当季增加了0.4%。

净贸易亦为经济成长作出巨大贡献。

英国财政部特别强调了企业投资的成长，称这表明政府的经济计划正在起作用。

英国经济复苏的相关图表： link.reuters.com/kyr27v

**还有很多工作要做**

不过一位发言人表示，未来需要做的工作还有很多，下个月的预算将力求为投资和出口提供支持。

数据修正值显示，企业投资连续四个季度成长，是2007年以来首次。

英国央行预计2014年企业投资回升，将此视为确保生产力增长的关键。

英国央行把目前处于纪录低点的利率与经济当中的闲置产能挂钩。

决策者强调，经济不会很快脱离对超低利率刺激政策的依赖。英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯周三称，没有很快上调利率的计划，尽管经济前景看似是五年来之最。

英国央行MPC委员麦卡弗蒂接受路透专访时表示，市场对英央行将在2015年春季开始升息的预期”不无道理“。

根据周三公布的数据，英国2013年全年经济增长率升至1.8%，大大高于前一年的0.3%增幅，且为2007年以来最高，不过整体产出仍较2008年头三个月创下的金融危机前峰值低了1.4%，情况比几乎其它所有大型经济体都更加疲弱。

路透受访的分析师预计，今年经济按季增幅将维持在0.6%左右，全年经济料成长约2.6%。

企业调查暗示，推动经济复苏的动力大多延续到了2014年的头几个月。

第四季的净贸易对GDP增长贡献了0.4个百分点，第三季曾构成拖累。

英国服务业产出在第四季增长0.8%，与第三季增幅一致。服务业产出占据GDP比重的逾四分之三。

工业产出上升0.5%，建筑业产出扩张0.2%。建筑业所占GDP比重不到7%。(完)

(编译 洪曦/王翔琼；审校 郑茵)

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