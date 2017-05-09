英国消费者益发青睐便宜商品 雇主招聘劳工更加困难--BRC调查

默克尔称将在下月G20峰会上推动自由公平贸易
路透柏林6月20日 - 德国总理默克尔周二表示，德国希望利用担任20国集团(G20)轮值主席国的机会推动自由和公平的贸易，还将努力在下月汉堡举行的G20峰会上就开放市场达成广泛共识。
路透伦敦5月9日 - 英国零售业联盟(BRC)周二公布的数据显示，英国消费者益发喜欢购买折扣商品以抵销通胀上升，而雇主也更难招聘到移民劳工。这反映出去年英国公投退欧之后的影响。
BRC称，4月整体零售销售创下六年最大同比增幅，但这主要是因去年复活节是落在3月，而今年是在4月。
BRC称，销售额上升6.3%背后还有一个因素是商店商品价格上升，而这很大程度上是因英镑贬值。
“考虑较长期放缓的迹象，前景不甚乐观，”BRC执行长Helen Dickinson称。
她称，消费者越来越专注于通过从超市购买较低价自有品牌来省钱，对非食品支出也愈发谨慎。
BRC称，扣除新开店铺的同店销售4月较上年同期上升5.6%。
去年6月英国公投意外决定退出欧盟，对此冲击，英国经济起初还维持淡定。
但通胀迅速上升，薪资增长则趋疲软，引发外界质疑消费者未来推动增长的力道还能持续多久。
今年第一季英国经济扩张速度仅及2016年第四季的一半。
信用卡公司Barclaycard公布的调查结果也和BRC类似，称4月销售同比增长5.5%，在折扣商店的支出增加16.6%。
Barclaycard称，必需品支出上升11.4%，创Barclaycard自2012年开始编制该数据以来最高升幅，部分归因于复活节假期和能源支出跳升14.7%。
另外，英国招聘与就业联合会(REC)周二表示，雇主发现可供填补职位空缺的工人创16个月来最大降幅。
“英镑贬值和未来移民规定不够清晰，导致一些欧盟居民不再接受英国的职位，”REC执行长Kevin Green说。
2月出炉的官方数据显示，在英国工作的欧盟移民数量稳步增长态势于2016年底陷入停顿，引发雇主对难以填补职位空缺的担忧。(完)
(编译 李婷仪/王丽鑫/张若琪/杜明霞；审校 戴素萍/刘秀红/王兴亚)
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