英国数据：4月服务业产出增加，进一步说明经济复苏延续到第二季

澳新汇市：澳元和新西兰元下跌，受地缘政治风险和美元涨势影响
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
服务业占英国国内生产总值(GDP)的四分之三以上，周五的数据进一步显示英国经济成长势头有所增强。今年第一季英国经济成长0.3%。
据周四公布的GDP数据，服务业1-3月成长0.5%，在截至4月的三个月加速至0.8%，此前公布的数据亦显示制造业与零售业表现改善。
第一季单位劳工成本下降0.4%，较上年同期下降0.5%，显示通胀压力较弱。
英国央行下周将召开新任总裁上任以来的首次政策会议。通胀压力下降，可能最终帮助降低反对扩大债券购买规模的声音，尽管路透调查显示，逾半数受访分析师预计今年不会恢复资产购买行动。(完) (编译 张涛; 审校 王兴亚)
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。
从3月9日低点1,848美元展开的上行趋势尚未结束。这波涨势包含五道波浪，五浪周期的第五浪似乎将朝着1,970美元展开，即始于3月14日低位1,855美元升势的200%费波纳奇预估水准。