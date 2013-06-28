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货币新闻 | 2013年 6月 28日 星期五 16:54 BJT

英国数据：4月服务业产出增加，进一步说明经济复苏延续到第二季

服务业占英国国内生产总值(GDP)的四分之三以上，周五的数据进一步显示英国经济成长势头有所增强。今年第一季英国经济成长0.3%。

据周四公布的GDP数据，服务业1-3月成长0.5%，在截至4月的三个月加速至0.8%，此前公布的数据亦显示制造业与零售业表现改善。

第一季单位劳工成本下降0.4%，较上年同期下降0.5%，显示通胀压力较弱。

英国央行下周将召开新任总裁上任以来的首次政策会议。通胀压力下降，可能最终帮助降低反对扩大债券购买规模的声音，尽管路透调查显示，逾半数受访分析师预计今年不会恢复资产购买行动。(完) (编译 张涛; 审校 王兴亚)
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