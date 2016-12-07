英国公布贸易数据统计出现重大错误 并大幅下调经常帐赤字

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透伦敦12月6日 - 英国国家统计局(ONS)周二大幅下调了对该国贸易和经常帐赤字的统计数据，此前其发现在贸易统计上出现“处理错误”。
英国国家统计局称，失误发生在统计英国贸易的“不稳定”类别中，包括黄金、珠宝、飞机和船舶等，影响了2015年1月至2016年12月的贸易和经常帐数据。
去年的经常帐赤字由原先公布的相当于国内生产总值(GDP)的5.4%下修为5.0%。今年第二季经常帐赤字由5.9%下修为5.4%。
去年全年的贸易逆差由386.74亿英镑下修为319.33亿英镑，今年第二季贸易逆差由126.91亿英镑下修为99.29亿英镑。
英国国家统计局称，英国的GDP数据不受影响。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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