英国财政大臣哈蒙德称将采取任何必要行动支持经济

路透伦敦7月27日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周三重申，他和英国央行将采取任何必要的行动，来支持6月23日公投退欧后进入“调整期”的英国经济。

在哈蒙德发表讲话之前，英国公布第二季国内生产总值(GDP)数据，显示第二季经济成长0.6%，增幅高于市场预估。但上周接受路透调查的分析师多数预计，英国在公投退欧后将陷入衰退。

“今日的GDP数据显示，英国经济的基本面表现强劲...所以很显然，我们进入退欧谈判时的经济状态是强劲的，”他表示。

“谈判将意味着调整期的开始，本届政府将与英国央行一道，采取任何必要的行动来支持英国经济，”他并称。(完)