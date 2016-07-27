英国财政大臣哈蒙德称将采取任何必要行动支持经济

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透伦敦7月27日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周三重申，他和英国央行将采取任何必要的行动，来支持6月23日公投退欧后进入“调整期”的英国经济。
在哈蒙德发表讲话之前，英国公布第二季国内生产总值(GDP)数据，显示第二季经济成长0.6%，增幅高于市场预估。但上周接受路透调查的分析师多数预计，英国在公投退欧后将陷入衰退。
“今日的GDP数据显示，英国经济的基本面表现强劲...所以很显然，我们进入退欧谈判时的经济状态是强劲的，”他表示。
“谈判将意味着调整期的开始，本届政府将与英国央行一道，采取任何必要的行动来支持英国经济，”他并称。(完)
(编译 刘秀红; 审校 李春喜)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。