英国消费者对财务状况看法为逾两年来最悲观--调查

路透伦敦5月26日 - 周五公布的调查结果显示，英国公投退欧后通胀上升，已经导致家庭对财务状况的悲观程度创逾两年来之最，而且庞大的服务业也受到影响。

调研公司YouGov表示，消费者对当前财务状况的信心程度创2014年12月来最弱，对未来12个月财务状况的预期也下降。消费者支出对英国经济来说至关重要。

工作安全感创四年低点。

“看起来GDP数据放缓开始影响人们的日常生活，”YouGov Reports主管Stephen Harmston说，“数据显示他们开始经历低迷期。”

周四公布的数据显示，英国经济2017年初急剧放缓，经济势头下降的一大原因是消费者支出减弱。

英国6月8日将举行大选，民调显示，首相特雷莎梅所在的保守党料赢得大选。

YouGov称，其与经济和商业研究中心(CEBR)联合汇总的消费者信心整体指标，降至英国去年6月公投决定脱欧后几周以来的最低水平。

英国工业联盟(CBI)表示，服务企业也受到通胀上升的冲击。

CBI季度调查则显示，截至5月的三个月，服务业需求持平，受累于消费者需求降温及成本增加导致盈利能力下滑。

“通胀上升正压缩家庭收入，从而损及消费者服务业的需求，”CBI首席经济学家Rain Newton-Smith称。“与此同时，成本压力普遍加剧，为服务企业勾勒了一幅艰难的景象。”

但该调查显示，企业料将聘雇更多员工并继续投资；此外，商业和专业性服务企业的乐观情绪自2015年11月以来首次改善。(完)