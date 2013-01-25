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货币新闻 | 2013年 1月 25日 星期五 17:48 BJT

英国经济: 财政部称第四季GDP数据显示仍面临非常严峻的经济形势

路透伦敦1月25日 - 英国财政部声明称,英国第四季国内生产总值(GDP)数据显示英国与其它欧洲国家一样,仍然面临非常严峻的经济形势. (完)
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