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市场报道 | 2016年 2月 15日 星期一 08:29 BJT

英国经济：雇主计划控制2016年薪资上调幅度--调查

伦敦2月15日 - 一项行业调查周一显示，英国雇主预期的今年加薪幅度远低于英国央行的预测，原因是通胀低迷及雇用成本上升。

英国人力发展协会(CIPD)称，雇主计划在2016年将员工平均基本薪资上调仅1.2%，低于三个月前一项调查显示的计划涨幅2%。

这是逾两年来最低的计划加薪幅度，CIPD称，这令人质疑英国央行的预测：到2016年结束时平均所得增加3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 张涛)

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