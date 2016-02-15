英国经济：雇主计划控制2016年薪资上调幅度--调查

欧元债市：公债收益率从高位回落，因ECB按兵不动抑制叶伦讲话带动的升势
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
伦敦2月15日 - 一项行业调查周一显示，英国雇主预期的今年加薪幅度远低于英国央行的预测，原因是通胀低迷及雇用成本上升。
英国人力发展协会(CIPD)称，雇主计划在2016年将员工平均基本薪资上调仅1.2%，低于三个月前一项调查显示的计划涨幅2%。
这是逾两年来最低的计划加薪幅度，CIPD称，这令人质疑英国央行的预测：到2016年结束时平均所得增加3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 张涛)
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
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路透约翰内斯堡1月19日 - 南非兰特兑美元周四走软，因商品价格下滑，且在美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示未来几年将稳步加息后，对美元的需求重燃。