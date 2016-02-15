英国经济：雇主计划控制2016年薪资上调幅度--调查

伦敦2月15日 - 一项行业调查周一显示，英国雇主预期的今年加薪幅度远低于英国央行的预测，原因是通胀低迷及雇用成本上升。

这是逾两年来最低的计划加薪幅度，CIPD称，这令人质疑英国央行的预测：到2016年结束时平均所得增加3%。(完) (编译 王丽鑫；审校 张涛)