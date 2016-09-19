除非至少是EEA一员 否则英国将失去金融通行权--ECB魏德曼

路透伦敦9月19日 - 欧洲央行管委会成员魏德曼称，除非公投退欧后的英国至少是欧洲经济区(EEA)的成员，否则总部位于英国的金融机构将失去允许它们在欧盟区域内运营的所谓通行权。

“通行权与单一市场挂钩，除非英国至少是EEA的一员，否则其所享受的通行权将自动停止适用，”英国卫报引述对魏德曼的专访称。

通行权被视为支撑伦敦城金融区实力的几个重要因素之一，许多人警告称，丧失这种权利将对英国金融业造成严重打击。

魏德曼亦表示，他预期一些立足伦敦的企业，在英国退欧后将重新考虑其总部的位置，但他并不认为会出现大规模变动。

“做为重要金融中心且握有重要监管及监督组织席次，法兰克福很有吸引力，且将欢迎新来者。但我不认为会发生从伦敦大规模出走到法兰克福的事。”他说。

魏德曼是在和卫报和德国南德日报等几家欧洲报纸讲话。他告诉南德日报，欧洲央行由于有制定欧元区货币政策及监督银行的双重职责，饱受利益冲突之苦。(完)