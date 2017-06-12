英国退欧谈判不大可能讨论留在欧盟单一市场--保守党资深议员

路透伦敦6月12日 - 英国保守党一名资深议员周一表示，英国继续留在欧盟单一市场不大可能成为即将展开的退欧谈判的一个议题。

首相特雷莎·梅的保守党上周在选举中未能赢得多数席位，此后反对党议员及保守党内部一些人士表示，她让英国退出欧盟单一市场的计划未获得民意支持。

“需要综合考虑各个方面，但我们不能失控，”保守党议员“1922委员会”主席Graham Brady，在回答Sky News提出的对政府退欧策略是否需要重新检视的问题时回答说。该委员会具有很大影响力。

当被问及政府是否可能尝试与欧盟达成一个既控制移民又保留单一市场身份的协议时，他举出特雷莎·梅的前任--前首相卡梅伦的经历。

“卡梅伦曾试着这么做，但谁也不愿意和他谈这事，因此我不能肯定这是否在讨论之列。”(完)