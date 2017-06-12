英国退欧谈判不大可能讨论留在欧盟单一市场--保守党资深议员

港交所拟7月10日推出人民币及美元黄金期货 豁免首六个月交易费
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透伦敦6月12日 - 英国保守党一名资深议员周一表示，英国继续留在欧盟单一市场不大可能成为即将展开的退欧谈判的一个议题。
首相特雷莎·梅的保守党上周在选举中未能赢得多数席位，此后反对党议员及保守党内部一些人士表示，她让英国退出欧盟单一市场的计划未获得民意支持。
“需要综合考虑各个方面，但我们不能失控，”保守党议员“1922委员会”主席Graham Brady，在回答Sky News提出的对政府退欧策略是否需要重新检视的问题时回答说。该委员会具有很大影响力。
当被问及政府是否可能尝试与欧盟达成一个既控制移民又保留单一市场身份的协议时，他举出特雷莎·梅的前任--前首相卡梅伦的经历。
“卡梅伦曾试着这么做，但谁也不愿意和他谈这事，因此我不能肯定这是否在讨论之列。”(完)
(编译 李春喜 审校 艾茂林)
路透香港6月23日 - 香港交易及结算所有限公司周五宣布，将按计划于7月10日正式推出人民币（香港）黄金期货及美元黄金期货，并将豁免新产品首六个月交易费及证监会征费。
路透北京6月23日 - 人民币兑美元即期周五连七日收跌再刷月内新低，当周跌0.36%亦创逾三个月最大周跌幅；今日中间价则连续第四日走弱。交易员指出，年中是传统的购汇高峰期，必然推动人民币趋弱，这一影响料将持续到7月份。
路透北京6月23日 - 周五公布的数据显示，中国5月从朝鲜进口的商品额较上年同期下降逾30%，这是中国禁购朝鲜煤炭持续压制两国贸易的最新迹象。