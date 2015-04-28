英国大选临近 卡梅伦称只有保守党才能挽救英国

路透伦敦4月28日 - 英国首相卡梅伦称，他所在的保守党有10天时间可以将英国从苏格兰民族党手中解救出来。卡梅伦称，若苏格兰民族党获得“造王者”的位置，将会播下混乱。

民调显示，卡梅伦所在的保守党与反对党工党支持率不相上下，预计双方均无法在650席的议会中赢得压倒性多数席位。

卡梅伦在《泰晤士报》周二刊载的一篇采访中称，苏格兰民族党不想要英国或者其位于威斯敏斯特的政府获得成功。

“他们想要的正好相反，”他说道。“苏格兰民族党的追求是为苏格兰争取最大利益，而不管英国的其他地方如何，因为他们不想成为英国的一部分，他们不想英国成功。”

卡梅伦称，若保守党无法赢下多数席位，他会认为这是一个失败。

“无法彻底赢得选举明显不是成功，”他说道。“我有责任在接下来的十天内为彻底赢得选举努力……以十天的时间挽救英国。”（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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