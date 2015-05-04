大选胜出抑或落败 卡梅伦的政治生涯均悬于一线

中国大飞机C919首飞成功
路透上海5月5日 - 中国国产大型客机C919周五在上海首飞80分钟后成功降落。这对于希望提高在全球航空市场地位的中国当局来说，是重要一步。
路透伦敦5月4日 （记者 Andrew Osborn） - 英国首相卡梅伦是英国最受欢迎的主要政党领袖。在帮助英国经济复苏后，他所在的保守党在经济上最受信赖。但在本周决定性的大选中无论胜出抑或落败，他的政治生涯均悬于一线。
如果落败，他的政治生涯马上就结束了。如果他胜出，但没有赢得绝对多数优势，他的领导地位不久后可能在保守党内面临挑战。民调显示，英国的政党都将无法获得压倒性多数优势。
卡梅伦是英王威廉四世的后裔，2010年与中左翼的自由民主党组成联合政府后上台执政。卡梅伦称，他想要再任五年首相以完成修复经济的工作。他还计划就英国的欧盟成员国身份进行公投，期冀以此治愈英国和保守党的欧洲怀疑论忧虑。
但若卡梅伦无法帮助保守党赢得英国下议院23年来的首次绝对多数席位，那他可能很难做满下一届的任期。
“保守党非常务实，”Greig Baker向路透表示，他以前曾在保守党内工作，现在运营着一家名为“向导”（Guide）的公关公司。“如果卡梅伦能够给保守党赢得内阁席位，那他可以在选举后继续担任领袖。但他的长期前景非常黯淡。保守党从来就没有喜欢过他。”
保守党历史作者Tim Bale称，即使卡梅伦能够保住首相一职，他在保守党的未来前景也将非常艰难。
“如果他能够保住首相职位，我认为他们（保守党）会原谅卡梅伦一两周，”Bale说道。“之后情况可能会很艰难。”
卡梅伦最值得夸耀的事情，就是他令英国经济走出低迷状态，并成为发达世界中增速最快的经济体之一。但实际工资增长才刚刚开始，这意味着许多选民称经济复苏并未惠及他们。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
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