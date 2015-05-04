大选胜出抑或落败 卡梅伦的政治生涯均悬于一线

重发-台湾能源：云林县与德商达德能源集团签备忘录，开启台湾绿电交易新页（5月8日）
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Andrew Osborn
路透伦敦5月4日 - 英国首相卡梅伦是英国最受欢迎的主要政党领袖。在帮助英国经济复苏后，他所在的保守党在经济上最受信赖。但在本周决定性的大选中无论胜出抑或落败，他的政治生涯均悬于一线。
如果落败，他的政治生涯马上就结束了。如果他胜出，但没有赢得绝对多数优势，他的领导地位不久后可能在保守党内面临挑战。民调显示，英国的政党都将无法获得压倒性多数优势。
卡梅伦是英王威廉四世的后裔，2010年与中左翼的自由民主党组成联合政府后上台执政。卡梅伦称，他想要再任五年首相以完成修复经济的工作。他还计划就英国的欧盟成员国身份进行公投，期冀以此治癒英国和保守党的欧洲怀疑论忧虑。
但若卡梅伦无法帮助保守党赢得英国下议院23年来的首次绝对多数席位，那他可能很难做满下一届的任期。
“保守党非常务实，”Greig Baker向路透表示，他以前曾在保守党内工作，现在运营着一家名为“向导”（Guide）的公关公司。“如果卡梅伦能够给保守党赢得内阁席位，那他可以在选举后继续担任领袖。但他的长期前景非常黯淡。保守党从来就没有喜欢过他。”
保守党历史作者Tim Bale称，即使卡梅伦能够保住首相一职，他在保守党的未来前景也将非常艰难。
“如果他能够保住首相职位，我认为他们（保守党）会原谅卡梅伦一两周，”Bale说道。“之后情况可能会很艰难。”
卡梅伦最值得夸耀的事情，就是他令英国经济走出低迷状态，并成为发达世界中增速最快的经济体之一。但实际工资增长才刚刚开始，这意味着许多选民称经济复苏并未惠及他们。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
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