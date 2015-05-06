欧盟高官莫盖里尼称相信英国会留在欧盟

路透北京5月6日（记者 Ben Blanchard） - 欧盟外交与安全政策高级代表莫盖里尼（Federica Mogherini）称，她相信英国会继续留在欧盟，因为这符合欧盟和英国的利益。

英国将在周四举行大选。这次大选比以往的风险要高，因为包括英国在欧盟的未来等各方各面都将视乎大选结果。

无论是英国首相卡梅伦所在的保守党还是米利班德麾下的工党，都没有确立明显优势，大选结果仍难确定。卡梅伦曾承诺，若他继续留任，将就英国是否留在欧盟举行公投。

在北京对一群主要来自欧洲的学生发表讲话时，莫盖里尼称，英国大选是很公开的选举，结果很难预料。

“无论如何，我认为英国与欧盟的关系、英国的欧盟成员国身份会继续，”她在北京大学演讲时称。

“我明白这可能会被视为是一种强烈的说法，但我相信留在欧盟符合英国的国家利益，让英国继续成为欧盟的完全成员国符合欧盟的利益。”

她补充称，英国重视欧盟在处理外交问题上的角色，特别是在乌克兰危机问题上。

“因此，我认为英国以及欧洲其它地区的人们将认识到作为这个大家庭的一部分所拥有的额外好处，像所有的家庭一样，生活在这个大家庭也不总是很容易。”

英国并不是唯一一个存在可能脱离欧盟的国家。其他一些成员国也存在反欧盟情绪。

“我认为欧盟的未来不是解体，欧盟不会经历180度大转弯，在经历多年的扩大之后，欧盟不会开始出现四分五裂，我认为我们的未来不会是这样，”莫盖里尼说道。

希腊是另一个存在问题的地区。囊中羞涩的希腊在迅速面临资金短缺的问题，同时该国在极力劝说欧元区伙伴和国际货币基金组织向其提供资助。

“欧盟委员会和欧盟都在竭尽所能，我希望、我相信希腊方面也会竭尽所能找到解决方案，”莫盖里尼称。（完）

编译：程芳 发稿：王琛

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