英国大选出口民调显示首相特雷莎·梅的保守党无法赢得议会多数席位

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透伦敦6月8日 - 根据英国大选出口民调，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)所属的保守党将无法赢得议会多数席位，这一结果可能让英国政治陷入混乱，或令退欧谈判延后。
出口民调显示，保守党无法赢得议会650个席位的多数，从而不能够单独执政，意味着特雷莎·梅将不得不组建联合政府，或尝试在其他较小政党支持下执政。
出口民调预计保守党将赢得314席，工党赢得266席，这代表没有出现明确赢家及会产生悬峙议会。市场原本预计特雷莎·梅会轻松获胜。
如果出口民调结果正确，工党可以试图同其他较小政党组建政府，较小的政党强烈反对特雷莎·梅的削减公共支出等国内政策。
保守党未能赢得议会多数席位令特雷莎·梅在保守党领袖的地位岌岌可危，并可能意味着今年英国还将举行第二次选举。
不过过去出口民调也并不总是能准确预计到真正的投票结果。
出口民调结果发布后，金融市场一片哗然，英镑兑美元急降至1.2780美元，早盘曾触及两周高位1.2978美元。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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