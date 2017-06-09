英国大选出口民调显示首相特雷莎·梅的保守党无法赢得议会多数席位

路透伦敦6月8日 - 根据英国大选出口民调，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)所属的保守党将无法赢得议会多数席位，这一结果可能让英国政治陷入混乱，或令退欧谈判延后。

出口民调显示，保守党无法赢得议会650个席位的多数，从而不能够单独执政，意味着特雷莎·梅将不得不组建联合政府，或尝试在其他较小政党支持下执政。

出口民调预计保守党将赢得314席，工党赢得266席，这代表没有出现明确赢家及会产生悬峙议会。市场原本预计特雷莎·梅会轻松获胜。

如果出口民调结果正确，工党可以试图同其他较小政党组建政府，较小的政党强烈反对特雷莎·梅的削减公共支出等国内政策。

保守党未能赢得议会多数席位令特雷莎·梅在保守党领袖的地位岌岌可危，并可能意味着今年英国还将举行第二次选举。

不过过去出口民调也并不总是能准确预计到真正的投票结果。

出口民调结果发布后，金融市场一片哗然，英镑兑美元急降至1.2780美元，早盘曾触及两周高位1.2978美元。(完)