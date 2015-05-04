英国大选将至 两大党仍不分仲伯

中国大飞机C919首飞成功
路透上海5月5日 - 中国国产大型客机C919周五在上海首飞80分钟后成功降落。这对于希望提高在全球航空市场地位的中国当局来说，是重要一步。
路透伦敦5月3日（记者 William James） - 英国将在周四（5月7日）举行大选，可能会产生悬浮议会，没有任何党派在议席中占明显多数；从而引发了英国与欧盟未来关系、经济政策以及苏格兰在英联邦地位等各方面的不确定性。
目前距大选还有四天，主要党派支持率仍难分仲伯，为数十年来竞争最激烈的一届大选。届时可能出现悬浮议会以及与小党派联盟，是当前各方辩论的主要焦点。
民意调查显示，首相卡梅伦所在的保守党和埃德·米利班德（EdMiliband）领导的工党在支持率方面不相上下，可能都不会赢得下议院控制权。
“没人会胜出，我知道卡梅伦和米利班德会四处宣扬他们将获胜，但他们不会，他们也知道这一点，”英国自由民主党党魁Nick Clegg在BBC说。
如果卡梅伦再度当选，他已承诺会在2017年就英国是否继续留在欧盟进行全民公投。与此同时，苏格兰民族党的崛起，引发了苏格兰在英联邦地位的不确定性。
工党和保守党可能分别赢得不到300个席位，无法占到多数席位。苏格兰民族党可能赢得50个席位，自由民主党有望赢得20-30个席位，英国独立党获得的席位将不到10个。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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