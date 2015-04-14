英国政治：工党最有可能组建下届政府--德意志银行

路透4月13日 - 在英国5月7日大选临近之际，德意志银行的研究报告称，工党最有可能组建下届政府。此次英国大选竞争非常激烈，工党和首相卡梅伦所在的保守党在民调中支持率不相上下。

德意志银行首席经济学家George Buckley在研究报告中称，所有民调均显示没有一个政党能在议会中获得主导性多数席位，势必会组成一个三党联合政府，而工党预计将获得苏格兰民族党(SNP)的支持。

苏格兰民族党在去年独立公投后支持率大幅上升，过去一个月的民调显示，该党预计将在此次选举中赢得苏格兰大约47%的选票，而上次2010年的大选获得了20%的选票。

民调并显示，工党预计在苏格兰仅会赢得27%的选票，2010年大选时获得了42%的选票。

工党这样的大选表现，可能导致加税、缩减撙节举措并可能放慢减赤步伐。