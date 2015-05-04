英国大选将至 两大党仍不分仲伯

重发-台湾能源：云林县与德商达德能源集团签备忘录，开启台湾绿电交易新页（5月8日）
路透台北5月8日 - 德商wpd达德能源集团周一与台湾中部的云林县政府签订绿电交易合作备忘录，除开启台湾绿电自由交易市场新页，料也可望加速台湾再生能源发电进程。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦5月3日（记者 William James） - 英国将在周四（5月7日）举行大选，可能会产生悬浮议会，没有任何党派在议席中占明显多数；从而引发了英国与欧盟未来关系、经济政策以及苏格兰在英联邦地位等各方面的不确定性。
目前距大选还有四天，主要党派支持率仍难分仲伯，为数十年来竞争最激烈的一届大选。届时可能出现悬浮议会以及与小党派联盟，是当前各方辩论的主要焦点。
民意调查显示，首相卡梅伦所在的保守党和埃德·米利班德（Ed Miliband）领导的工党在支持率方面不相上下，可能都不会赢得下议院控制权。
“没人会胜出，我知道卡梅伦和米利班德会四处宣扬他们将获胜，但他们不会，他们也知道这一点，”英国自由民主党党魁Nick Clegg在BBC说。
如果卡梅伦再度当选，他已承诺会在2017年就英国是否继续留在欧盟进行全民公投。与此同时，苏格兰民族党的崛起，引发了苏格兰在英联邦地位的不确定性。
工党和保守党可能分别赢得不到300个席位，无法占到多数席位。苏格兰民族党可能赢得50个席位，自由民主党有望赢得20-30个席位，英国独立党获得的席位将不到10个。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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* 短率稳于低位，股市上万点受瞩目短钱料充裕 * 短票量不大，利率稳于低位 * RP利率续交易于区间低位，但关注周五交割 记者 高洁如 路透台北5月9日 - 台湾银行间短率周二稳于低位。资金调度人士表示，台股今 日一度升破万点关卡，股市备受关注，料短钱偏多下，短率料居于低位。 他们指出，近期国际气氛乐观，外资料汇入且买超股市，短钱充斥。上日央行的隔拆冲 销得并不积极，但是整体市场的超额准备也还在合理水位，在央行调配调控下，短率料可稳 于低位。 〞资金还是偏多，目前拆款利率在 0.33%，还是有可能调整，〞一位大型银行交易员说 。 台湾股市周二盘中一度冲破10,000点大关，创逾两年高位。分析师表示，法国大选后国 际气氛乐观，外资青睐亚币和亚股，积极汇入买超股市，支撑台股升破万点。 上日外资及陆资在台股转为买超60.58亿台币；外资在台股仍是买多卖少。 也有小型商银交易员表示，央行在隔拆的部分，因为已开出七天期定存单供申购，因此 上日的收受情况并不积极，短钱虽一直很多，但目