即时观点：金融市场对英国选举初步结果的反应（更新版）

路透伦敦6月9日 - 英国周五深陷政治不确定性，因大选结果看来将没有一个政党取得多数席位，声势受挫的英国首相特雷莎·梅誓言将带来稳定，对手工党党魁柯尔宾则表示特雷莎·梅应该下台。

以下为金融市场分析师的评论摘要：

新加坡银行外汇策略分析师SIM MOH SIONG：

从更广泛的角度来看，根据多数选民对于平顺及阶段性退欧的看法，硬退欧路线现在可能需要重新思索。这代表市场可能会有许多震荡。

英镑/美元最终可能跌落1.25。

若英镑/美元更接近1.20，我仍认为英镑估低偏低，所以英镑具有投资价值。但我认为许多人将暂时不会承接，英镑料将下探。

OANDA资深交易员STEPHEN INNES(0200GMT)：

(初步结果)令人迷惑不解。真的是这样。所有人都在寻找英镑的下行空间...银行认为英镑将跌至1.24美元。所以说说看，谁会在1.27的价位买入英镑来支撑它？我想我会继续坚持自己的看法，认为英镑将会下跌。

ALBION FINANCIAL投资总监JASON WARE：

这是一份出口民调...在未来几个小时中还会有许多出口民调。英镑受到打击，这很可能是由于不确定性所导致。

如果英国退欧进程有变，那很可能是全球性的、更加温和的退欧，而这应该会带来正面影响。去年英国决定退欧以来，市场最大的担忧在于，这可能是欧盟与欧元区结束合作的开始...而且英国可能陷入衰退。但如果退欧进程更加温和或者英国具备更加全球化的视野...那么这对于欧洲、英国和美国的资产就是有利的。

安联首席经济顾问伊尔艾朗(Mohamed El-Erian)：

初步出口民调预示保守党的席位流失，特雷莎·梅提前大选的豪赌并未成功，因此市场认为包括英国退欧在内的政策实施前景更加复杂难测。

加州SILICON VALLEY BANK资深外汇交易员JOE O'LEARY：

如果出口民调准确，英镑肯定有一些下行风险。特雷莎·梅的首相地位比今天稍早时更加不稳。现在我预计市场波动居多。避险货币可能升值，但美元/日圆变动不大。原因可能只是交投清淡，而且对出口民调存有一些疑虑。

芝加哥KINGSVIEW ASSET MANAGEMENT投资组合经理PAUL NOLTE：

市场可能震荡一两天。英国公投退欧时就曾这样--英退非常令人意外。市场曾经大跌，随后又大涨回来。

因此起初影响可能负面，但这也取决于国会的组成。

政治和经济在这里是分开的。虽然在政治上很有趣，比如英国退欧、法国大选、美国大选等等，但真正起作用的，是他们能在经济上做什么，以及他们能否推动立法，做出一些改变等等。而这些问题我们还不清楚。

纽约FXDD GLOBAL首席汇率顾问STEPHEN SIMONIS SR.：

认识到这件事发生在纽约时间下午5点，市场已经收盘，这一点很重要。这个时点的流动性很低。保守党未取得多数议席导致英镑下跌虽然可以理解，但走势似乎过度。当然，电子止损单被触发加剧了英镑跌势。

英国面临很多问题，大量谈判即将展开，而且最近的恐袭问题依然存在。短期内跌势似乎过度，我们预计英镑将反弹。长期而言，我们预计英镑兑美元跌向1.2500。(完)