即时观点：金融市场对英国选举初步结果的反应（更新版）

调查：美债收益率未来一年料攀升 但或落后美联储升息路径
路透班加罗尔6月23日 - 路透调查显示，美国公债收益率未来一年料将攀升，但过去三个月来固定收益分析师对前景的看法并未改变太多，透露出对于全球通胀上升的乐观看法最多只能算是持稳。
路透伦敦6月9日 - 英国周五深陷政治不确定性，因大选结果看来将没有一个政党取得多数席位，声势受挫的英国首相特雷莎·梅誓言将带来稳定，对手工党党魁柯尔宾则表示特雷莎·梅应该下台。
以下为金融市场分析师的评论摘要：
新加坡银行外汇策略分析师SIM MOH SIONG：
从更广泛的角度来看，根据多数选民对于平顺及阶段性退欧的看法，硬退欧路线现在可能需要重新思索。这代表市场可能会有许多震荡。
英镑/美元最终可能跌落1.25。
若英镑/美元更接近1.20，我仍认为英镑估低偏低，所以英镑具有投资价值。但我认为许多人将暂时不会承接，英镑料将下探。
OANDA资深交易员STEPHEN INNES(0200GMT)：
(初步结果)令人迷惑不解。真的是这样。所有人都在寻找英镑的下行空间...银行认为英镑将跌至1.24美元。所以说说看，谁会在1.27的价位买入英镑来支撑它？我想我会继续坚持自己的看法，认为英镑将会下跌。
ALBION FINANCIAL投资总监JASON WARE：
这是一份出口民调...在未来几个小时中还会有许多出口民调。英镑受到打击，这很可能是由于不确定性所导致。
如果英国退欧进程有变，那很可能是全球性的、更加温和的退欧，而这应该会带来正面影响。去年英国决定退欧以来，市场最大的担忧在于，这可能是欧盟与欧元区结束合作的开始...而且英国可能陷入衰退。但如果退欧进程更加温和或者英国具备更加全球化的视野...那么这对于欧洲、英国和美国的资产就是有利的。
安联首席经济顾问伊尔艾朗(Mohamed El-Erian)：
初步出口民调预示保守党的席位流失，特雷莎·梅提前大选的豪赌并未成功，因此市场认为包括英国退欧在内的政策实施前景更加复杂难测。
加州SILICON VALLEY BANK资深外汇交易员JOE O'LEARY：
如果出口民调准确，英镑肯定有一些下行风险。特雷莎·梅的首相地位比今天稍早时更加不稳。现在我预计市场波动居多。避险货币可能升值，但美元/日圆变动不大。原因可能只是交投清淡，而且对出口民调存有一些疑虑。
芝加哥KINGSVIEW ASSET MANAGEMENT投资组合经理PAUL NOLTE：
市场可能震荡一两天。英国公投退欧时就曾这样--英退非常令人意外。市场曾经大跌，随后又大涨回来。
因此起初影响可能负面，但这也取决于国会的组成。
政治和经济在这里是分开的。虽然在政治上很有趣，比如英国退欧、法国大选、美国大选等等，但真正起作用的，是他们能在经济上做什么，以及他们能否推动立法，做出一些改变等等。而这些问题我们还不清楚。
纽约FXDD GLOBAL首席汇率顾问STEPHEN SIMONIS SR.：
认识到这件事发生在纽约时间下午5点，市场已经收盘，这一点很重要。这个时点的流动性很低。保守党未取得多数议席导致英镑下跌虽然可以理解，但走势似乎过度。当然，电子止损单被触发加剧了英镑跌势。
英国面临很多问题，大量谈判即将展开，而且最近的恐袭问题依然存在。短期内跌势似乎过度，我们预计英镑将反弹。长期而言，我们预计英镑兑美元跌向1.2500。(完)
(编译 徐文焰/杜明霞/蔡美珍；审校 白云/陈宗琦/许娜/高琦)
路透班加罗尔6月23日 - 路透调查显示，美国公债收益率未来一年料将攀升，但过去三个月来固定收益分析师对前景的看法并未改变太多，透露出对于全球通胀上升的乐观看法最多只能算是持稳。
--人民币兑美元当周跌0.36%，创逾三个月最大周跌幅。本周美元小幅震荡，但人民币持续走贬，一方面年中实需购汇较多，6、7月传统购汇高峰打压汇价；另一方面市场亦在不断试探监管层对汇价的容忍底线。若监管层未出手强力维稳，料短期汇价继续小幅震荡走贬。
路透上海6月23日 - 三根阳线改变信仰，本周以来人民币兑美元的连续调整让此前转为看多人民币的投资者错愕，对后续人民币的走向预期再度迷茫；但从中间价新定价机制上看，三季度人民币继续反弹的概率要大于回落概率，但要达到明显效果，则仍需监管再“加把火”。