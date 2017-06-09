英国首相特雷莎·梅称如果赢得多数席位 将确保国家稳定

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透伦敦6月9日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)表示，英国需要一段稳定时期，如果她赢得多数席位，她将肩负起这个责任。
“此时，这个国家最需要的就是一段稳定的时期，”特雷莎·梅在赢得议会席位后表示。
“如果像各种信号显示的那样，保守党赢得最多席位，很可能也赢得最多选票，那么我们将义不容辞地确保我们拥有这样一段稳定时期，而这也正是我们将要做的，”她说。(完)
(编译 李春喜 审校 艾茂林)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。