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时事要闻 | 2017年 6月 9日 星期五 11:02 BJT

英国首相特雷莎·梅称如果赢得多数席位 将确保国家稳定

路透伦敦6月9日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)表示，英国需要一段稳定时期，如果她赢得多数席位，她将肩负起这个责任。

“此时，这个国家最需要的就是一段稳定的时期，”特雷莎·梅在赢得议会席位后表示。

“如果像各种信号显示的那样，保守党赢得最多席位，很可能也赢得最多选票，那么我们将义不容辞地确保我们拥有这样一段稳定时期，而这也正是我们将要做的，”她说。(完)

(编译 李春喜 审校 艾茂林)

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