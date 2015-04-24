英大选在即 米利班德抨击卡梅伦削弱英国影响力

路透伦敦4月24日 （记者 William James） - 英国反对党--工党领袖米利班德周五发表演讲时，将抨击首相卡梅伦在国际事务方面采取了内向型态度，导致英国趋于孤立，全球影响力大幅下滑。

距离5月7日英国大选不到两周，米利班德将把矛头对准卡梅伦的外交政策。到目前为止，竞选活动中的辩论焦点集中于移民问题，基本未触及国际事务。

米利班德指出，卡梅伦缺席德法俄围绕乌克兰问题的磋商、对利比亚乱局置身事外，且保守党承诺就是否脱离欧盟举行公投，这极大削弱了英国的影响力。

据米利班德办公室提供给记者的讲话稿摘要，他将在伦敦演讲中表示：“在卡梅伦的领导下，英国遭遇了二三十年来最严重的影响力衰退”。

“是时候拒绝这种狭隘的孤立主义了，这是这届政府的特征，首相府因此黯然无光，英国的影响力也下降了。”

民意调查显示，有望成为下任首相的只有米利班德或卡梅伦。

米利班德在周五讲话中，将指责卡梅伦将党派的短期政治利益凌驾于国家利益之上，尤其是在对欧洲的态度方面。

米利班德将指出：“由于这届政府对欧洲的态度，即便英国的利益和欧盟其他成员国是相同的，欧盟领导人也不愿意支持我们，因为他们认为我们已经一只脚迈出（欧盟）了。”（完）

编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。