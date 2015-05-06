英国大选前夕保守党在民调中领先工党三个百分点--ComRes民调

路透5月5日 - 据ComRes的一项民调显示，在5月7日大选前夕，英国首相卡梅伦所在的保守党支持率领先反对党工党三个百分点。

该民调显示，保守党支持率为35%，比上周六上升了两个百分点，工党支持率为32%，下降了一个百分点。

ComRes上周六的民调显示，保守党与工党支持率持平，均为33%。

最新民调结果显示，英国自由民主党的支持率上升了一个百分点，至9%，英国独立党的支持率上升了一个百分点，至14%，而绿党支持率下跌了三个百分点，至4%。

年初以来，工党与保守党在绝大多数民调中的支持率皆不分伯仲，双方均未能建立超过三个点误差边际的持久领先优势。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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