英国大选前夕保守党在民调中领先工党三个百分点--ComRes民调

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透5月5日 - 据ComRes的一项民调显示，在5月7日大选前夕，英国首相卡梅伦所在的保守党支持率领先反对党工党三个百分点。
该民调显示，保守党支持率为35%，比上周六上升了两个百分点，工党支持率为32%，下降了一个百分点。
ComRes上周六的民调显示，保守党与工党支持率持平，均为33%。
最新民调结果显示，英国自由民主党的支持率上升了一个百分点，至9%，英国独立党的支持率上升了一个百分点，至14%，而绿党支持率下跌了三个百分点，至4%。
年初以来，工党与保守党在绝大多数民调中的支持率皆不分伯仲，双方均未能建立超过三个点误差边际的持久领先优势。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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