苏格兰民族党领袖斯特金称仍希望苏格兰独立

路透伦敦4月7日 （记者 Guy Faulconbridge） - 现在距离英国三十年来最难预测结果的大选仅有一个月时间，苏格兰首席部长斯特金（Nicola Sturgeon）却在此时暗示可能在2016年之后再次举行苏格兰独立公投。

尽管2014年9月18日苏格兰独立公投的结果是苏格兰继续留在联合王国里，但在5月7日的英国大选前，苏格兰民族党（SNP）所获得的支持空前高涨。

苏格兰前首席部长萨蒙德（Alex Salmond）在苏格兰独立公投运动期间曾称，9月18日的独立公投是脱离与英格兰307年联盟，三十年一遇的机会。

但周二在苏格兰与苏格兰工党、自由民主党和保守党领袖举行四方电视辩论时，斯特金却暗示希望在2016年苏格兰议会选举后再次进行独立公投。

斯特金称，她仍希望苏格兰独立，但警告称下月的英国大选并非苏格兰公投的重演，也不会直接带来苏格兰的独立。

当被问及苏格兰民族党是否会在2016年的选举中为公投寻求授权时，她表示：“那是另外一回事。到了那一步，我们会撰写宣言。”

她的回应引发了电视辩论会演播室现场一些人的抱怨之声，其中有人向她说苏格兰人民已经对独立说了“不”。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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