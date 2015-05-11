卡梅伦排除苏格兰再次举行独立公投的可能性

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
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路透伦敦5月10日 - 英国首相卡梅伦周日排除苏格兰再次举行独立公投的可能性，称苏格兰人民去年“坚决地”拒绝脱离英国。
卡梅伦称将确保基于现有计划予以苏格兰更大自主权，但对苏格兰可能很快再次举行独立公投的说法不以为然。
他对第四频道（Channel 4）说“我们有过了一次公投。苏格兰人民坚定地投票支持留在英国。”
“不会再举行一次公投。”卡梅伦说。主张苏格兰独立的苏格兰民族党上周在选举中赢得苏格兰区59个议席中的56席。但卡梅伦称，苏格兰民族党已明确表示，此次选举与寻求再次公投无关。
苏格兰在2014年9月举行独立公投，结果为55%反对独立，45%支持独立。
但苏格兰民族党近期强势崛起，重燃关于该党可能推动再次举行独立公投的揣测。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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