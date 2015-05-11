卡梅伦排除苏格兰再次举行独立公投的可能性

他对第四频道（Channel 4）说“我们有过了一次公投。苏格兰人民坚定地投票支持留在英国。”

“不会再举行一次公投。”卡梅伦说。主张苏格兰独立的苏格兰民族党上周在选举中赢得苏格兰区59个议席中的56席。但卡梅伦称，苏格兰民族党已明确表示，此次选举与寻求再次公投无关。