英国首相特雷莎·梅将重申需强大领导力 应对欧盟“咄咄逼人”的英退立场

路透伦敦5月29日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二将重申强大领导力的必要性，称欧洲在英国退欧方面的立场“咄咄逼人”，以便在民调显示她的支持率领先优势缩小的情况下，寻求重振政治声势。

曼彻斯特袭击案以及一项社保大调整后，特雷莎·梅领导的保守党较反对党工党的双位数领先优势缩小。特雷莎·梅要求提前大选，欲提高保守党的多数席优势。

特雷莎·梅在周二的讲话中将表示，欧盟其他国家的强硬立场，意味着她需要选民的明确授权。

根据预先发布的她的讲话稿副本，她将会称：“他们正在采取咄咄逼人的谈判立场，只能靠代表英国的强大领导力来接招。”

“如果未来五年无法成功，我们的经济繁荣将会受影响，就业和生活会面临风险，工薪家庭的安全感也会受到威胁，”她会说。

工党表示接受公投结果，将把工人权力和保持生活水平作为要务，强调需保留单一市场和关税联盟的好处。

不到两周前，特雷莎·梅还有获得议会压倒性多数的势头，但其提高老年人医疗支出的计划不受欢迎，影响了她的选情。

周一美国流行歌手阿丽安娜格兰德(Ariana Grande)在曼彻斯特的演唱会发生自杀式爆炸袭击，导致22人死亡，令特雷莎·梅在安保方面的做法遭到质疑。(完)