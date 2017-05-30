英国首相特雷莎·梅将重申需强大领导力 应对欧盟“咄咄逼人”的英退立场

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透伦敦5月29日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二将重申强大领导力的必要性，称欧洲在英国退欧方面的立场“咄咄逼人”，以便在民调显示她的支持率领先优势缩小的情况下，寻求重振政治声势。
曼彻斯特袭击案以及一项社保大调整后，特雷莎·梅领导的保守党较反对党工党的双位数领先优势缩小。特雷莎·梅要求提前大选，欲提高保守党的多数席优势。
特雷莎·梅在周二的讲话中将表示，欧盟其他国家的强硬立场，意味着她需要选民的明确授权。
根据预先发布的她的讲话稿副本，她将会称：“他们正在采取咄咄逼人的谈判立场，只能靠代表英国的强大领导力来接招。”
“如果未来五年无法成功，我们的经济繁荣将会受影响，就业和生活会面临风险，工薪家庭的安全感也会受到威胁，”她会说。
工党表示接受公投结果，将把工人权力和保持生活水平作为要务，强调需保留单一市场和关税联盟的好处。
不到两周前，特雷莎·梅还有获得议会压倒性多数的势头，但其提高老年人医疗支出的计划不受欢迎，影响了她的选情。
周一美国流行歌手阿丽安娜格兰德(Ariana Grande)在曼彻斯特的演唱会发生自杀式爆炸袭击，导致22人死亡，令特雷莎·梅在安保方面的做法遭到质疑。(完)
(编译 侯雪苹/王丽鑫；审校 白云/张荻)
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